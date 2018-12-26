РусУкр

Новини світу

26.12.2018 г.
19:51Електронний уряд: Естонія виграє війну з бюрократією
19:10Укрпошта зменшила вартість доставки посилок в села
18:51The Guardian: Японія відновлює комерційний китобійний промисел
17:30Reuters: Російського блогера, який критикував владу, засудили до шести років ув'язнення
15:53Папа Римський побажав набуття миру "люблячій Україні"
14:39Модні експерти оцінили вартість гардеробу Меган Маркл в 34,5 млн гривень
13:42Ізраїльські військові літаки атакували мета в західному передмісті Дамаска (ВІДЕО)
Всі новини світу

Аналітика

25.12.2018738

Брекcіт в країні неадекватної політичної еліти: що очікує Велику Британію

Брекcіт в країні неадекватної політичної еліти: що очікує Велику Британію
Ситуація з виходом Великобританії з Євросоюзу заходить в глухий кут, коли і назад дороги немає, і попереду - все більш похмурі перспективи. До того ж, ...
22.12.201839

Латвійський бізнес VS українська судова система: в пошуках справедливості

Латвійський бізнес VS українська судова система: в пошуках справедливості
За всю історію незалежності України, навряд чи можна назвати періоди комфортних умов для ведення бізнесу в правовому полі. Регулярні стрибки в економіці, ...
18.12.201845

Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311

Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311
Провідні бізнес-асоціації України – Американська торговельний палата в Україні (АСС), Європейська Бізнес Асоціація (ЕБА), Спілка українських підприємців ...

Останні новини

26.12.2018 г.
20:00 ТОП-4 повсякденні звички, здатні викликати рак
19:51 Електронний уряд: Естонія виграє війну з бюрократією
19:30 Автомобілістів чекає нове випробування перевірками
19:10 Укрпошта зменшила вартість доставки посилок в села
18:51 The Guardian: Японія відновлює комерційний китобійний промисел
17:30 Reuters: Російського блогера, який критикував владу, засудили до шести років ув'язнення
16:47 ЗСУ: Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти (ФОТО)
15:53 Папа Римський побажав набуття миру "люблячій Україні"
14:39 Модні експерти оцінили вартість гардеробу Меган Маркл в 34,5 млн гривень
14:34 Дослідження: Препарати від печії збільшують ризик захворювання на рак майже в два рази
14:28 "Перетворюють Ублю в величезний смітник": Жителі словацького селища обурені поведінкою українських водіїв
14:02 Більшість українців підтримує ідею відновлення смертної кари
13:52 Лікар-онколог розвінчав популярні міфи про причини виникнення раку
13:42 Ізраїльські військові літаки атакували мета в західному передмісті Дамаска (ВІДЕО)
13:36 Xiaomi представила новий смартфон Xiaomi Mi Play, який уже потрапив до Книги рекордів Гіннесса
13:31 Науковий прорив: Вчені розробили ліки від усіх захворювань
13:21 Експерт-міжнародник: "На місці Росії може виникнути кілька "росій", тільки трохи менше"
13:17 Знайдена зв'язок між прибульцями з Нібіру і фараонами
13:11 Державна служба з контролю за наркотиками заборонила продаж популярного ліки від кашлю
12:59 Український борщ побив новий ціновий рекорд
12:55 Демографічна катастрофа в Південній Кореї: Уряд підняв виплати на народження дитини до рекордної суми
12:45 "Червоний туризм": Китай побудує тематичний парк розваг для комуністів
12:36 Назвали причину загибелі найдавнішої цивілізації
11:54 Експерт вказав на наївність Заходу щодо Росії
24.12.2018 г.
16:48 Дерев'янко вийшов з партнерства з Саакашвілі
15:58 Кінець вугільної епохи: Німеччина закриває останню вугільну шахту
15:25 Кабмін запроваджує безкоштовні медичні обстеження, - Гройсман
15:15 Протести "жовтих жилетів" перекинулися в Ліван
14:53 The Washington Times: Пакистан підтримує рішення США про виведення військ з Афганістану
14:38 З 1 січня українцям дозволили повертати придбані ліки в аптеку
13:40 У 2019 прогнозується зростання зарплат
13:39 Bloomberg: США планують закупити самі збройні винищувачі в світі
13:27 У США жінка-водій намагалася заправити електромобіль Тесла бензином (ВІДЕО)
13:21 Нововведення-2019: Комунальникам дозволять відключати послуги за борги
13:16 Дієтологи розповіли, якими продуктами найкраще замінити сіль
13:08 Президент, поліглот, співак: Глава Туркменії заспівав новорічну пісню на 3 мовах (ВІДЕО)
12:53 У Китаї навчилися перетворювати мідь в золото
12:50 Через "шатдаун" головна ялинка США залишилася без ілюмінації
12:43 ООН вимагає від Великобританії звільнити Ассанжа
12:33 Стало відомо, скільки буде тривати "шатдаун" в США
12:20 Назвали продукти, які продовжать молодість
12:11 Стало відомо, як SpaceX, Blue Origin і Virgin Galactic планують підкорювати космос
12:05 «Зворотня урбанізація»: В Китаї люди масово покидають мегаполіси і переїжджають в села
11:34 Reuters: США виділяють додаткову фінансову допомогу Україні
11:27 Стали відомі нові подробиці трагедії на перевалі Дятлова
10:32 Порошенко передали Вифлеємський вогонь (ВІДЕО)
09:52 Путін продовжить допомагати бойовикам ОРДЛО
08:51 Початок третьої світової війни в 2019: У США назвали п'ять небезпечних точок
23.12.2018 г.
18:27 Google перетворила дані про трафік на витвір мистецтва (ВІДЕО)
17:02 Загін морської охорони в Азовському морі отримав новий катер
16:26 Синоптики: В Україну повертаються холоди і хуртовини
16:01 Ще одна європейська країна вирішила домагатися церковної автокефалії
15:28 Медики визначили головні причини надмірного випадання волосся
11:36 Складено рейтинг найбільш популярних в Україні б / у смартфонів
11:31 The Times: Змову проти Терези Мей допомогли розкрити відвідувачі лондонського ресторану
11:26 Англієць витратив два роки на створення точної копії "Титаніка" з конструктора LEGO (ФОТО)
11:18 Експерти визначили найкращі продукти для схуднення
11:09 Головну ялинку України на Софійській площі визнали найкращою в Європі
10:58 Це прорив !: Учені навчилися перетворювати звичайні клітини крові в стовбурові
10:54 Журнал Forbes опублікував список головних невдах 2018 року
Всі новини »

Reuters: Російського блогера, який критикував владу, засудили до шести років ув’язнення

Головна » Останні новини » Новини світу » Reuters: Російського блогера, який критикував владу, засудили до шести років ув'язнення
 
Друк Відправити на пошту

 

 

Російського блогера Олександра Валова, який активно критикував владу міста Сочі, засудили до шести років ув’язнення

Російський блогер, який критикував кремлівський режим, засуджений до шести років позбавлення волі, – повідомляє Габріель Тетралт-Фарбер у виданні Reuters, інформують Економічні новини.

Олександру Валову, чий блог критикував владу південноросійського міста Сочі, на початку цього року було пред’явлено звинувачення у вимаганні грошей з федерального чиновника Юрія Напсо. Валов заперечує пред’явлені йому звинувачення.

Адвокат Валова Олександр Попков заявив агентству Reuters, що захист оскаржуватиме вирок, який, за його словами, є “жорстоким”.

«Ми знали, що не отримаємо чесного і справедливого вердикту, так як в цій справі існує дуже глибокий політичний підтекст», – сказав Попков.

Кремлівський критик Олексій Навальний написав у Twitter, що Валова «закрили чисто через політику» і що даний вирок є досить суворим.

Незалежні організації по захисту прав громадян, в тому числі «Репортери без кордонів», закликали звільнити Валова.


Автор: Оксана Ельченко

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 


Аналітика

Гідно оцінять: Хто в Україні розбагатіє в 2019 році
Латвійський бізнес VS українська судова система: в пошуках справедливості
Вчені відкрили новий тип планет, що складаються з сапфірів і рубінів
Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311
Синдром відходу Меркель: що очікує Німеччину та впливає на Україну
Об'єднавчий собор Української православної церкви: якщо Бог з нами, то хто проти нас?
"Нинішні санкції - це комариний укус для РФ": Експерт розповів про те, що повинен робити Захід
Підсумки дня: Серйозна військова допомога для України, упертість УПЦ МП і кінець епохи Меркель
Протести "жовтих жилетів": нова сторінка в історії французьких революційних бунтів
В Україні планують ввести електронний реєстр вантажоперевезень
Всі статті


Армия

Бронетранспортер БТР- 60ПБ
Противотанковая пушка Т-12
Бронеавтомобиль AMX-10RC (Франция)
Беспилотный летательный аппарат Patriot
Вся армия    >>

Персоны

Роман
АБРАМОВИЧ
Андрей
КЛЮЕВ
Леонид
ЧЕРНОВЕЦКИЙ
Сытник
АРТЕМ
Все персоны    >>

Публікації

Екологія і промисловість: Український бізнес за європейськими правилами

Кріпаки гречаного магната

Погляд
Фермери проти олігархів
Іван Мірошніченко

Фермери проти олігархів

Уже наступного пленарного тижня 3-7 квітня Верховна Рада України може прийняти доленосне рішення – стати на захист українських товаровиробників чи начхати ...
Новини компаній

«Лото-Забава»: У м. Острог виграно 1 000 000 гривень!

«Лото-Забава»: В Умані виграно 1 000 000 гривень!

«Королівська велич»: У Львові зірвали перший крупний приз у новій лотереї

Останні новини в соцмережах




Новини партнерів

bigmir)net TOP 100

 