Reuters: Російського блогера, який критикував владу, засудили до шести років ув’язнення

Головна » Останні новини » Новини світу » Reuters: Російського блогера, який критикував владу, засудили до шести років ув'язнення Reuters: Російського блогера, який критикував владу, засудили до шести років ув'язнення

Закрити Відправити

Російського блогера Олександра Валова, який активно критикував владу міста Сочі, засудили до шести років ув’язнення

Російський блогер, який критикував кремлівський режим, засуджений до шести років позбавлення волі, – повідомляє Габріель Тетралт-Фарбер у виданні Reuters, інформують Економічні новини.

Олександру Валову, чий блог критикував владу південноросійського міста Сочі, на початку цього року було пред’явлено звинувачення у вимаганні грошей з федерального чиновника Юрія Напсо. Валов заперечує пред’явлені йому звинувачення.

Адвокат Валова Олександр Попков заявив агентству Reuters, що захист оскаржуватиме вирок, який, за його словами, є “жорстоким”.

«Ми знали, що не отримаємо чесного і справедливого вердикту, так як в цій справі існує дуже глибокий політичний підтекст», – сказав Попков.

Кремлівський критик Олексій Навальний написав у Twitter, що Валова «закрили чисто через політику» і що даний вирок є досить суворим.

Беспредел справжнісінький. Це був відмінний блог, в якому сочинських і краснодарських шахраїв виводили на чисту воду. Хлопця закрили чисто за політику. А термін-то який. Шість років – за вбивство стільки дають https://t.co/cRdIuyqGFA – Alexey Navalny (@navalny) 26 грудня 2018 р

Незалежні організації по захисту прав громадян, в тому числі «Репортери без кордонів», закликали звільнити Валова.