Папа Римський побажав набуття миру “люблячій Україні”

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У своєму щорічному різдвяному посланні «Urbi et orbi» («Місту і світу») Папа Римський побажав “люблячій Україні” отримати очікуваний мир

Папа Римський Франциск використовував своє щорічне різдвяне послання, щоб висловити свою переконаність в тому, що всі люди є частиною великої святої родини, яка втратила почуття братерства, – повідомляє Джейсон Хоровітц в виданні The New York Times , інформують Економічні новини.

Франциск закликав відродити дух братства в тих місцях, де відбувається військовий конфлікт, а саме в Україні, «окупованій Сирії», Ємені, Венесуелі, Корейському півострові.

Папа Римський побажав полегшення “люблячій Україні”, яка прагне знайти мир, що ніяк не може настати. “Тільки шляхом набуття миру, що поважає права всіх націй, країна зможе пережити всі страждання і відновити гідні умови життя своїм громадянам”, – йдеться в посланні.

Також Папа Римський Франциск акцентував увагу на необхідності відродження почуття братерства. «Моє бажання щасливого Різдва – це бажання братства. Братство серед людей кожної нації і культури. Братство серед людей з різними ідеями, але здатних поважати і слухати один одного. Братство серед людей різних релігій», – зазначив 82-річний понтифік під час свого благословення «Urbi et orbi».

«Без братства, яким наділив нас Ісус Христос, наші зусилля по створенню більш справедливого світу зазнають невдачі, і навіть наші найкращі плани і проекти ризикують виявитися бездушними і порожніми», – сказав Франциск.