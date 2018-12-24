Reuters: США виділяють додаткову фінансову допомогу Україні

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Державний департамент США повідомив про те, що США нададуть Україні додаткову фінансову допомогу для підтримки ВМС України у боротьбі з російською агресією

Державний департамент США повідомив про те, що США нададуть Україні додаткову фінансову допомогу у розмірі 10 мільйонів доларів для підтримки українського військово-морського флоту у протистоянні російської агресії, – повідомляє Олександра Алпер у виданні Reuters, інформують Економічні новини.

«Сполучені Штати закликають Росію негайно повернути захоплені судна і затриманих українських моряків, відкрити Керченську протоку і Азовське море для судів і поважати суверенітет і територіальну цілісність України», – повідомили у Держдепартаменті США.

Раніше Литва і Великобританія також збільшили допомогу Україні у сфері безпеки після російської агресії в Керченській протоці.

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Нагадаємо, Росія відкрила вогонь по українським кораблям, потім захопила їх і українських моряків біля анексованого Криму.

Цей інцидент спонукав президента США Дональда Трампа скасувати зустріч з російським президентом Володимиром Путіним в Аргентині, щоб виразити незгоду Вашингтоном поведінки Росії у Керченській протоці.