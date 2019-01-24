Китай вбиває малий бізнес в Африці, – The Washington Times

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Китайські підприємці домінують в економіці африканських країн, продаючи дешевий одяг, товари для будинку, спиртні напої і керуючи ресторанами, готелями та іншими підприємствами, що призводить до загибелі місцевого малого бізнесу.

Малавійцеві Дапалабі довелося закрити свій маленький магазин через гостру конкуренцію з боку Китаю, – повідомляє Генрі Кіджімвана Мханго в The Washington Times , інформують Економічні новини.

“Мені стало важко з тих пір, як китайці відкрили свої магазини в торговому центрі», – сказав він.

Зараз Дапалаба знаходиться в такому ж положенні, як і більшість малавійців, які незадоволені китайськими торговцями і звинувачують їх у монополізації місцевого малого бізнесу.

Ситуація в Малаві ідентична ситуації і в інших країнах Південно-Східної Азії, Південної Азії, Близького Сходу, Африки і навіть Південної Америки, де колись обнадійливий потік китайських державних і приватних інвестицій призвів до зростання побоювань, що ціна цих інвестиційних фондів – фінансово та політично – буде набагато вище, ніж очікувалося.

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Китайські фінансові ресурси надійшли в Малаві у 2008 році, коли невелика країна, яка не має виходу до моря, розірвала свої економічні зв’язки з Тайванем і відкрила двері для інвесторів з Пекіна.

Китайські компанії швидко запустили будівельний бум, побудували будівлю парламенту і президентської резиденції, величезний національний стадіон, шосе і інші великі проекти. Натомість китайським гірничодобувним компаніям дозволили видобувати корисні копалини і деревину.

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Зараз же китайські підприємці домінують в місцевій економіці, продаючи дешевий одяг, товари для дому та спиртні напої, а також керуючи ресторанами, готелями та іншими підприємствами.

«Вони використовують несправедливу і неконкурентну торговельну практику, призначену для знищення місцевого бізнесу», – сказав Стів Сімсокве, торговець одягом і активіст з «Karonga Youth for Justice», організації, яка очолює кампанію проти китайських торговців в сільських районах Малаві.

Згідно малавійським законам, розробленим для захисту місцевих підприємців, китайські торговці можуть працювати тільки в великих містах і регіональних центрах, таких як Блантайр, Мзузу і Зомба.

Однак китайці здійснюють торгівлю як в невеликих містах так і в сільських місцевостях. «Ми не хочемо, щоб вони знаходилися тут, тому що за законом їм не дозволено вести малий бізнес в сільській місцевості. Ми вимагаємо, щоб уряд забезпечував дотримання закону», – сказав місцевий підприємець Сімсокве.

Малавійські постачальники недавно влаштували акції протесту проти китайських підприємств і керівників по всій країні. Працівники китайських фірм приєдналися до демонстрацій, заявивши, що їх начальники часто ображають їх. Проте влада рідко вживає заходи за скаргами, що надійшли.

Китайці закрили свої магазини на кілька днів, але в підсумку знову відкрилися. «Ми намагалися висловити свої претензії з цього питання уряду, але наш голос не був почутий», – сказав Майк Мломбва, президент Асоціації підприємців корінних народів Малаві.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа вже попереджала про китайську практиці іноземних інвестицій. Державний секретар США Майк Помпео і радник з національної безпеки Джон Р. Болтон виступили з різкими попередженнями невеликим країнам бути обережними в інвестиційних взаємовідносинах з Пекіном.

«Китай використовує хабарі, непрозорі угоди і стратегічне використання боргу, щоб утримувати держави в Африці в полоні вимог Пекіна. Їх інвестиційні підприємства пронизані корупцією», – повідомив Болтон в своєму виступі перед Фондом спадщини.

У західного сусіда Малаві, Замбії, місцеві продавці також скаржилися на проблеми, викликані китайськими конкурентами. «Вони захопили більшість ринків малих підприємств в Замбії, включаючи виробництво деревини», – каже Чама Банда, який продає деревину в Китве в центральній Замбії.

«Інвестори повинні прийти, щоб забезпечити робочі місця і поліпшити економіку, а не приїжджати в Замбію, щоб продавати курчат і смажену кукурудзу, вбиваючи при цьому місцевий малий бізнес», – говорить місцевий житель.