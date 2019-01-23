The Washington Times: Гонконг турбується про стан глобальної торгівлі

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Глава Гонконгу Керрі Лем на Всесвітньому економічному форумі в Давосі повідомила про своє занепокоєння за подальше ефективне функціонування глобальної торгівлі

Підтримуваний Пекіном лідер Гонконгу Керрі Лем повідомила про своє занепокоєння щодо функціонування глобальної торгової системи, яка на її думку знаходиться під загрозою, – пише The Washington Times , інформують Економічні новини.

Виступаючи в середу на Всесвітньому економічному форумі на швейцарському гірськолижному курорті в місті Давос, Керрі Лем сказала, що будь-яке недотримання існуючих правил може призвести до зростання політичної напруженості в усьому світі.

Вона сказала, що Гонконг процвітав «на основі вільної і відкритої торгівлі».

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Лем зазначила, що недотримання правил світової торгової системи, що регулюють міжнародну торгівлю, особливо посилилося в останні кілька років.