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По всьому світу “дмуть нові вітри”, – Помпео

Головна » Останні новини » Новини світу » По всьому світу "дмуть нові вітри", - Помпео
 
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За допомогою відеозв’язку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Майк Помпео повідомив про позитивні тенденції в економіці США завдяки політиці Дональда Трампа і назвав позитивними “викликами” вибори вкрай правого президента Бразилії Хейра Больсонаро, голосування по Brexit і повернення в політику 93-річного прем’єр-міністра Малайзії Махатхіра Мохамада

Держсекретар США Майк Помпео за допомогою відеозв’язку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі повідомив, що реформування президентом США Дональдом Трампом старого світопорядку в поєднанні з рішенням Великобританії покинути Європейський союз і обрання “правого” президента в Бразилії є хорошими подіями для світової економіки, – повідомляє Дейв Бойєр у виданні The Washington Times , інформують Економічні новини.

“В Огайо, Ріо-де-Жанейро і Римі люди задають такі питання, які раніше не задавали, або не сприймали всерйоз протягом дуже довгого часу», – сказав Помпео. Майк Помпео також зазначив, що по всьому світу “дмуть нові вітри”. “Я б сказав, що ці події є позитивним фактором”, – сказав Помпео.

По всьому світу “дмуть нові вітри”, – Помпео

Помпео також повідомив, що економіка США в середньому зросла більш ніж на 3 відсотки за останні чотири квартали завдяки політиці Дональда Трампа щодо зниження податків, скорочення регулювання економічних процесів і оновленню торгових угод. Все це дозволило американській економіці зростати навіть тоді, коли всьому світу загрожує уповільнення темпів економічного зростання.

Читайте: Прогноз економічного зростання змінився

По всьому світу “дмуть нові вітри”, – Помпео

Держсекретар США Майк Помпео назвав позитивними «викликами» вибори вкрай правого президента Бразилії Хейра Больсонаро, голосування по Brexit і повернення в політику 93-річного прем’єр-міністра Малайзії Махатхіра Мохамада.


Автор: Оксана Ельченко

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