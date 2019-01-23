Brexit пробуджує старі страхи в Північній Ірландії

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Однією з найважливіших проблем Brexit є проблема майбутнього кордону між Північною Ірландією і Республікою Ірландія, яка може привести до старої реальності, коли контрольно-пропускні пункти британської армії, стрілянина, вибухи і контрабанда зброї були нормою.

Однією з найважливіших проблем Brexit є проблема майбутнього кордону між Північною Ірландією і Республікою Ірландія, яка може викликати хвилю насильства, – повідомляє Тамер Факахані в виданні Associated Press , інформують Економічні новини.

Рани Північної Ірландії дуже глибокі: кривава неділя, Енніскіллен, сектантські вбивства католиків і протестантів у Белфасті воєнізованими формуваннями по обидва боки, а також розстріли і репресії з боку британської армії і королівської поліції Ольстера.

Час не повністю вилікував ненависть, недовіру і страх до тих, хто приймав участь у багаторічному конфлікті, в результаті якого загинуло більше 3700 чоловік, і який закінчився мирною угодою 1998 року.

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Побоювання, що темні дні «Смути» можуть повернутися, були викликані нещодавнім вибухом у другому за величиною місті Північної Ірландії Лондондеррі, також відомому як Деррі. Нова IRA (Ірландська республіканська армія) підозрюється в скоєнні теракту.

Перспектива відновлення жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією після виходу Великобританії з ЄС породила побоювання з приводу повернення до старої реальності, коли контрольно-пропускні пункти британської армії, стрілянина, вибухи і контрабанда зброї були нормою. Тепер люди і товари вільно переміщаються з одного регіону в інший, що сприяє стабільності, вільній торгівлі і економічному зростанню.

Деякі представники Британської Консервативної партії відчули вплив Дубліна на Європейський Союз і здатність накласти вето на будь-яку угоду, яка дозволяє знову встановити твердий кордон.

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Офіс Терези Мей відхилив чутки про те, що прем’єр-міністр думала про перегляд умов угоди. Проте, Мей сказала, що вона очікує з боку парламентаріїв більше ініціатив щодо підтримки знаходження Великобританії в митному союзі з ЄС для уникнення перевірок на ірландськоve кордоні. Це тимчасовий захід, який триватиме до тих пір, поки не буде знайдено постійне рішення. Але законодавці, які виступають за Brexit, побоюються, що Британія може виявитися в пастці, пов’язаної з торговими правилами ЄС.

На думку автора публікації, є групи, які спробують отримати вигоду з тривалої невизначеності. “Але ті, хто прагне зірвати важкий шлях Північної Ірландії до стабільності, нормального стану і стабільного процвітання, навряд чи коли-небудь отримають відчутну підтримку”, – пише Тамер Факахані.