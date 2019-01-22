Reuters: Туреччина почне міжнародне розслідування вбивства журналіста Хашоггі

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Міністр закордонних справ Туреччини повідомив, що Туреччина планує почати міжнародне розслідування вбивства саудівського журналіста Джамала Хашоггі, тіло якого досі не знайдено

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що Туреччина планує почати міжнародне розслідування вбивства саудівського журналіста Джамала Хашоггі, – передає Reuters , інформують Економічні новини.

Нагадаємо, журналіст «The Washington Post» Джамал Хашоггі, який був критиком наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана, був убитий у консульстві Королівства в Стамбулі 2 жовтня.

Раніше Туреччина заявляла, що співпрацює з іншими країнами в розслідуванні справи Хашоггі, і звинуватила Саудівську Аравію в тому, що вона не в достатній мірі співпрацює в розкритті вбивства журналіста.

У своєму виступі Чавушоглу сказав, що деякі західні країни намагаються приховати вбивство Хашоггі, додавши, що Туреччина готується почати міжнародне розслідування з цього питання.

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«Є західні країни, які намагаються зам’яти цю справу. Я знаю причини. Ми знаємо і бачимо, які угоди укладаються. Ми бачимо, як ті, хто говорив про свободу преси, тепер приховують це, побачивши гроші. Ми, однак, підемо до кінця. Ми підготувалися до міжнародного розслідування. І в найближчі дні ми зробимо необхідні кроки», – сказав Чавушоглу.

Незважаючи на спільне розслідування, проведене саудівськими посадовими особами, які оглядали консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, резиденцію консула і ряд інших місць, місцезнаходження останків Хашоггі досі невідомо.

Прокуратура Саудівської Аравії вимагає смертної кари для п’яти з 11 підозрюваних, затриманих за вбивство, що викликало міжнародне обурення і завдало шкоди репутації 33-річного наслідного принца.

Саудівська Аравія опинилася під сильним міжнародним тиском у зв’язку з вбивством Хашоггі, в тому числі з боку свого найближчого союзника США.