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Associated Press: Незважаючи на протести, парламент Греції приступив до дебатів щодо угоди з Македонією

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Грецький парламент почав дебати щодо угоди з Македонією про необхідність зміни назви країни і надання Македонії права вступати в НАТО і, можливо, в Європейський Союз.

Парламент Греції почав обговорення історичної угоди, спрямованої на нормалізацію відносин з Македонією, – повідомляє Дерек Гатопулос в Associated Press , інформують Економічні новини.

Відповідно до цієї угоди Македонія повинна змінити назву країни на Північну Македонію, а в обмін Греція відмовиться від своїх заперечень проти вступу Македонії до НАТО і, можливо, в Європейський Союз.

Угода обговорювалася в комітеті парламенту Греції з оборони і зовнішньої політики, піддаючись різкій критиці з боку опозиційних партій, які говорять, що Грецька республіка йде на занадто великі поступки Македонії.

Уряд лівого прем’єр-міністра Алексіса Ціпрас бореться за те, щоб забезпечити більшість, необхідну для підтримки угоди.

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Associated Press: Незважаючи на протести, парламент Греції приступив до дебатів щодо угоди з Македонією

Угода спрямована на те, щоб покласти край десятиріччям ворожнечі між двома балканськими країнами. Греція хоче, щоб її маленький сусід, який не має виходу до моря, змінив своє ім’я, стверджуючи, що в даний час це становить потенційну загрозу території і стародавній спадщині грецького регіону Македонії.

Хоча запропонований компроміс був ратифікований Македонією, він залишається вкрай непопулярним в Греції. Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, проти угоди виступає більше двох третин населення. У неділю десятки тисяч людей зібралися біля парламенту, щоб висловити протест проти цієї угоди. На цьому тижні очікується ще більше протестів. Планується перекриття доріг фермерськими асоціаціями тракторами на греко-болгарському кордоні.

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Офіційний представник уряду Дімітріс Цанакопулос повідомив, що противників угоди слід поважати. «Багато з заперечень є обгрунтованими, але в уряду існує своя політика і патріотичний обов’язок захищати національні інтереси», – сказав Цанакопулос.


Автор: Оксана Ельченко

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