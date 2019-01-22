Associated Press: Незважаючи на протести, парламент Греції приступив до дебатів щодо угоди з Македонією

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Грецький парламент почав дебати щодо угоди з Македонією про необхідність зміни назви країни і надання Македонії права вступати в НАТО і, можливо, в Європейський Союз.

Парламент Греції почав обговорення історичної угоди, спрямованої на нормалізацію відносин з Македонією, – повідомляє Дерек Гатопулос в Associated Press , інформують Економічні новини.

Відповідно до цієї угоди Македонія повинна змінити назву країни на Північну Македонію, а в обмін Греція відмовиться від своїх заперечень проти вступу Македонії до НАТО і, можливо, в Європейський Союз.

Угода обговорювалася в комітеті парламенту Греції з оборони і зовнішньої політики, піддаючись різкій критиці з боку опозиційних партій, які говорять, що Грецька республіка йде на занадто великі поступки Македонії.

Уряд лівого прем’єр-міністра Алексіса Ціпрас бореться за те, щоб забезпечити більшість, необхідну для підтримки угоди.

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Угода спрямована на те, щоб покласти край десятиріччям ворожнечі між двома балканськими країнами. Греція хоче, щоб її маленький сусід, який не має виходу до моря, змінив своє ім’я, стверджуючи, що в даний час це становить потенційну загрозу території і стародавній спадщині грецького регіону Македонії.

Хоча запропонований компроміс був ратифікований Македонією, він залишається вкрай непопулярним в Греції. Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, проти угоди виступає більше двох третин населення. У неділю десятки тисяч людей зібралися біля парламенту, щоб висловити протест проти цієї угоди. На цьому тижні очікується ще більше протестів. Планується перекриття доріг фермерськими асоціаціями тракторами на греко-болгарському кордоні.

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Офіційний представник уряду Дімітріс Цанакопулос повідомив, що противників угоди слід поважати. «Багато з заперечень є обгрунтованими, але в уряду існує своя політика і патріотичний обов’язок захищати національні інтереси», – сказав Цанакопулос.