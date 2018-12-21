The Washington Times: США виводять війська з Афганістану

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США планують скоротити чисельність своїх військ в Афганістані згідно з новою програмою Дональда Трампа “Стратегія Південної Азії“

США планують вивести з Афганістану 7 000 американських солдатів, скоротивши тим самим вдвічі загальну кількість солдатів в країні, – повідомляє Карло Муньез у виданні The Washington Times, інформують Економічні новини.

За наявною інформацією, Дональд Трамп прийняв рішення щодо необхідності істотного скорочення присутності американських солдатів в країні, в той час як інші чиновники Білого дому хочуть вивести 2000 військовослужбовців США, які допомагають місцевим силам боротися з ІДІЛ

Американська місія в Афганістані налічує близько 14 000 військовослужбовців і спрямована на боротьбу з контртерористичними операціями проти талібів і афганською філією ІДІЛ

Політика Трампа щодо забезпечення мирного примирення з талібами вперше була озвучена американською стороною і отримала назву “Стратегія Південної Азії”.

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Спеціальний посланник США в Афганістані Залмай Халілзад зустрівся з високопоставленими офіційними особами талібів для обговорення подальших мирних переговорів.