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The Washington Times: Ізраїль посилює боротьбу проти іранських сил після рішення США про виведення військ з Сирії

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Ізраїль має намір активізувати військову кампанію проти іранських сил у близькосхідному регіоні, що може спровокувати збройний конфлікт між Єрусалимом і Тегераном.

Ізраїль має намір заповнити вакуум влади у близькосхідному регіоні у зв’язку з рішенням президента США Дональда Трампа про вихід американських військ з Сирії, – повідомляє журналіст Бен Вольфганг у виданні The Washington Times , інформують Економічні новини.

Ізраїль пообіцяв активізувати військову кампанію проти іранських сил в регіоні, що може послужити початком збройного конфлікту між Єрусалимом і Тегераном.

«Ми будемо продовжувати діяти дуже агресивно проти спроб Ірану закріпити свої позиції в Сирії», – заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху

The Washington Times: Ізраїль посилює боротьбу проти іранських сил після рішення США про виведення військ з Сирії

«Ми не маємо наміру скорочувати свою військову присутність. Ми будемо її підсилювати, і я впевнений, що ми робимо це при повній підтримці Сполучених Штатів»- повідомив прем’єр-міністр.

«Звичайно, американське рішення щодо виходу з Сирії є для нас небезпечним», – сказав міністр фінансів Ізраїлю Моше Кахлон.

The Washington Times: Ізраїль посилює боротьбу проти іранських сил після рішення США про виведення військ з Сирії

«Але ми впевнені, що забезпечення безпеки Ізраїлю також є пріоритетом США в регіоні», – сказав Моше Кахлон.


Автор: Оксана Ельченко
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