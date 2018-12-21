РусУкр

Новини світу

21.12.2018 г.
19:47Новий удар для Росії: Ізраїль, Кіпр і Греція підривають російське домінування на енергетичному ринку
16:57Associated Press: США звинувачують хакерів у зв'язках з китайською розвідкою
15:50The Washington Times: США виводять війська з Афганістану
14:04У Німеччині зебри втекли з цирку і носилися по вулицях (ВІДЕО)
13:56Ізраїль побудує найдовший газопровід в світі
13:47"Скажений Пес" йде: Джим Маттіс надіслав до міністерства оборони 50 копій своєї заяви про відставку
12:58Розсекречені архіви: Митрополит Ризький і всієї Латвії тісно співпрацював з КДБ
Всі новини світу

Аналітика

18.12.201831

Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311

Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311
Провідні бізнес-асоціації України – Американська торговельний палата в Україні (АСС), Європейська Бізнес Асоціація (ЕБА), Спілка українських підприємців ...
17.12.201872

Синдром відходу Меркель: що очікує Німеччину та впливає на Україну

Синдром відходу Меркель: що очікує Німеччину та впливає на Україну
Німеччина переживає, так би мовити, «синдром відходу Меркель», яка, безумовно, є однією з найсерйозніших і найвпливовіших політичних фігур останніх ...
17.12.201873

Об'єднавчий собор Української православної церкви: якщо Бог з нами, то хто проти нас?

Об'єднавчий собор Української православної церкви: якщо Бог з нами, то хто проти нас?
На вихідних в соборі Святої Софії в Києві відбулась воістину історична подія - Об'єднавчий собор зі створення нової Української православної церкви ...

Останні новини

21.12.2018 г.
20:18 ВСУ: Резервістам планується надавати пільгову військову пенсію і додаткову відпустку
19:47 Новий удар для Росії: Ізраїль, Кіпр і Греція підривають російське домінування на енергетичному ринку
18:57 Виділення траншу МВФ буде сприяти підвищенню заробітної плати українців, - Євген Дем'янов
17:50 Кабмін збільшив фінансування програми підтримки молодіжного будівництва
17:06 Аграрії б’ють на сполох: кому вигідне блокування імпорту добрив?
16:57 Associated Press: США звинувачують хакерів у зв'язках з китайською розвідкою
16:48 Фракція "Самопоміч" підтримала скандальний закон про ПДВ-пільги
15:50 The Washington Times: США виводять війська з Афганістану
14:19 Російський ракетний фрегат з гелікоптером на борту рухається в бік Азовського моря
14:04 У Німеччині зебри втекли з цирку і носилися по вулицях (ВІДЕО)
13:56 Ізраїль побудує найдовший газопровід в світі
13:47 "Скажений Пес" йде: Джим Маттіс надіслав до міністерства оборони 50 копій своєї заяви про відставку
13:39 Кіберпірати сучасності: Прихований майнінг криптовалют виріс на 4000% за рік
13:25 Назвали найшкідливіші алкогольні напої
13:24 Студія 20th Century Fox випустила різдвяну версію фільму «Хижак» (ВІДЕО)
13:11 Експерти вважають, що щоденні піші прогулянки продовжують життя
12:58 Розсекречені архіви: Митрополит Ризький і всієї Латвії тісно співпрацював з КДБ
12:58 На Марсі знайшли величезну піраміду (ФОТО)
12:38 У Мережі показали знімки неймовірної трансформації міста Дубай за 50 років (ФОТО
12:14 Назвали речі, які зникнуть до кінця століття
12:11 У Китаї створили штучну зірку, яка в 6 разів гарячiша за сонце
12:05 Завтра у столиці відбудуться традиційні сезонні ярмарки (адреси)
11:50 "Кращий приклад захисту прав українців": Гройсман розповів про те, як має намір боротися з монополістами
11:40 Стало відомо, чи буде "новорічний" стрибок долара
20.12.2018 г.
20:43 В Україні очікується зниження курсу долара
20:37 Новий кредит МВФ: Кабміну доведеться скоротити соціальні виплати
20:30 Стоматолог розповіла, якою пастою можна чистити зуби найменшим
20:30 В Україні з'явиться новий автомобільний сервіс
20:12 Reuters: УПЦ МП має змінити назву
20:00 Стало відомо, коли запрацює автофіксація порушень ПДР
19:51 Для введення соціальних цін необхідно запровадити механізм на зразок соціальних аптек, - Олександр Кірш
18:51 СБУ викрила брехню РФ про найманців ПВК «Вагнера» (ФОТО)
18:06 Названо головні Instagram-тренди року, що минає
17:54 Клімкін просить Захід про допомогу на тлі російських порушень українського суверенітету
17:42 Експерти визначили країни, які виробляють найбезпечніші автомобілі
16:54 The New York Times: Нідерланди планують подавати до суду на Росію за збитий "Боїнг" під Донецьком
16:23 Дієтологи визначили продукти, що продовжують життя
15:58 Росіяни стали менше думати і гірше жити, - Портніков
15:37 Епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено в 9 областях, - МОЗ
13:32 Лохнеське чудовисько існує: фото крупним планом (ФОТО)
13:30 Вихователька дитячого садка «підірвала» YouTube новим реп-хітом (ВІДЕО)
13:03 На Київщині поліцейський на смерть збив жінку
12:06 Третя світова війна: оприлюднені «передбачення Нострадамуса» на 2019 рік
12:05 Маколей Калкін знявся в Google-короткометражці «Один вдома» (ВІДЕО)
11:59 Стоп-потік: У США розповіли про інструменти протидії "Північному потоку-2"
11:26 Популярне знеболюючі серйозно шкодить здоров'ю печінки
10:41 Ляшко спростував закиди енергетичного експерта Геруса
09:43 Майбутні вибори в Україні: названі ризики
09:08 Економіст розповів, від чого залежить курс долара
19.12.2018 г.
20:43 Українцям стало простіше отримати роботу в Німеччині
20:33 Мінагропрод збільшує фінансову підтримку малим виробникам
20:19 The New York Times: Хакери зламали закритий канал зв'язку і читали листування дипломатів ЄС
20:00 Виявилося, очищати воду для пиття, небезпечно
19:52 Штаб ООС: Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції українських військ
19:30 Стало відомо, які країни в першу чергу постраждають від глобального потепління
19:26 Для погашення боргових зобов'язань українська економіка повинна зростати щорічно на 10%, - Гліб Ляшенко
18:34 Зростання російського сільського господарства виявилося фікцією і "приписками" статистики
17:15 США оприлюднили нові факти впливу росіян на президентські вибори через афроамериканців
16:50 «У створенні анклавів - економічний вихід для України», - власник компанії «ОМОКС» Кулагін
16:15 Гройсман закликає посилити санкції проти Росії
Всі новини »

Новий удар для Росії: Ізраїль, Кіпр і Греція підривають російське домінування на енергетичному ринку

Головна » Останні новини » Новини світу » Новий удар для Росії: Ізраїль, Кіпр і Греція підривають російське домінування на енергетичному ринку
 
Друк Відправити на пошту

 

 

Ізраїль, Греція і Кіпр планують підписати угоду про будівництво трубопроводу для транспортування природного газу, що може підірвати домінування Росії на європейському енергетичному ринку.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль, Греція і Кіпр планують підписати угоду про будівництво трубопроводу для транспортування природного газу зі східного Середземномор’я в Європу, – повідомляє Ізабель Дебре у виданні Associated Press , інформують Економічні новини.

Запланований трубопровід дозволить Ізраїлю та Кіпру експортувати свої нещодавно виявлені морські запаси природного газу в Італію і, в кінцевому підсумку, в інши частини Європи. Греція, територія якої буде використовуватися для транзиту газу, також може використовувати трубопровід для транспортування своїх запасів.

Проект вартістю 7 мільярдів доларів, який, як очікується, буде повністю реалізований через шість – сім років, обіцяє вплинути на розстановку сил в енергетичному секторі регіону. Реалізація проекту може підірвати домінування Росії на європейському енергетичному ринку.

Новий удар для Росії: Ізраїль, Кіпр і Греція підривають російське домінування на енергетичному ринку

Читайте: В Ізраїлі виявили дивовижну знахідку

США обіцяли підтримку цього амбіційного проекту. Посол США Девід Фрідман привітав будівництво газопроводу як невід’ємної частини «стабільності і процвітання на Близькому Сході і Європі» і закликав всі країни регіону забезпечити його успіх.


Автор: Оксана Ельченко
Відвідувань: 9

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 


Аналітика

Вчені відкрили новий тип планет, що складаються з сапфірів і рубінів
Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311
Синдром відходу Меркель: що очікує Німеччину та впливає на Україну
Об'єднавчий собор Української православної церкви: якщо Бог з нами, то хто проти нас?
"Нинішні санкції - це комариний укус для РФ": Експерт розповів про те, що повинен робити Захід
Підсумки дня: Серйозна військова допомога для України, упертість УПЦ МП і кінець епохи Меркель
Протести "жовтих жилетів": нова сторінка в історії французьких революційних бунтів
В Україні планують ввести електронний реєстр вантажоперевезень
Підсумки дня: Жорсткий ультиматум США, екстрене засідання ядерних держав і загроза для економіки України
Підсумки дня: "Правильна відповідь" Росії від США і ЄС, голодовка українців в Грузії і ключова фігура в убивстві Гандзюк
Всі статті


Читайте также

В Ізраїлі виявили дивовижну знахідку
 Поставка Росією озброєння С-300 в Сирію завершена - Близький Схід на межі нового кровопролиття, - The Washington Post
Передчуття світової війни. Ізраїль і Сирія - 70 років безперервного конфлікту
 Росія звинувачує Ізраїль в катастрофі розвідувального літака Іл-20 (ВІДЕО)
Сирійське криваве протистояння: в повітрі запахло новою світовою війною ?!
 Греція стала на ноги: країна вийшла з міжнародної програми фіндопомоги
Новини світу: МЗС Греції назвало кроки РФ помстою
 Ізраїль атакував іранські об'єкти в Сирії

Армия

Боевая тяжелая машина пехоты БМТ-72
Самолет истребитель General Dynamics F-16 Fighting Falcon (США)
Автоматическая винтовка Heckler-Koch HK417 (Германия)
Винтовка STL–016 «Армата-киллер»
Вся армия    >>

Персоны

Александра
КУЖЕЛЬ
Сергей
ТАРУТА
Виктор
ПИНЗЕНИК
Владимир
АРЬЕВ
Все персоны    >>

Публікації

Екологія і промисловість: Український бізнес за європейськими правилами

Кріпаки гречаного магната

Погляд
Сьогодні ми маємо серйозну кремлівську пастку, з якої ще не вибралися
Михайло Басараб

Сьогодні ми маємо серйозну кремлівську пастку, з якої ще не вибралися

Закон про тимчасово окуповані території має велике значення. ВРУ повинна була ухвалити такий законопроект вже давно, оскільки основним його завданням ...
Новини компаній

«Лото-Забава»: У м. Острог виграно 1 000 000 гривень!

«Лото-Забава»: В Умані виграно 1 000 000 гривень!

«Королівська велич»: У Львові зірвали перший крупний приз у новій лотереї

Останні новини в соцмережах




Новини партнерів

bigmir)net TOP 100

 