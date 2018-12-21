Новий удар для Росії: Ізраїль, Кіпр і Греція підривають російське домінування на енергетичному ринку

Головна » Останні новини » Новини світу » Новий удар для Росії: Ізраїль, Кіпр і Греція підривають російське домінування на енергетичному ринку Новий удар для Росії: Ізраїль, Кіпр і Греція підривають російське домінування на енергетичному ринку

Закрити Відправити

Ізраїль, Греція і Кіпр планують підписати угоду про будівництво трубопроводу для транспортування природного газу, що може підірвати домінування Росії на європейському енергетичному ринку.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль, Греція і Кіпр планують підписати угоду про будівництво трубопроводу для транспортування природного газу зі східного Середземномор’я в Європу, – повідомляє Ізабель Дебре у виданні Associated Press , інформують Економічні новини.

Запланований трубопровід дозволить Ізраїлю та Кіпру експортувати свої нещодавно виявлені морські запаси природного газу в Італію і, в кінцевому підсумку, в інши частини Європи. Греція, територія якої буде використовуватися для транзиту газу, також може використовувати трубопровід для транспортування своїх запасів.

Проект вартістю 7 мільярдів доларів, який, як очікується, буде повністю реалізований через шість – сім років, обіцяє вплинути на розстановку сил в енергетичному секторі регіону. Реалізація проекту може підірвати домінування Росії на європейському енергетичному ринку.

Читайте: В Ізраїлі виявили дивовижну знахідку

США обіцяли підтримку цього амбіційного проекту. Посол США Девід Фрідман привітав будівництво газопроводу як невід’ємної частини «стабільності і процвітання на Близькому Сході і Європі» і закликав всі країни регіону забезпечити його успіх.