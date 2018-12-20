The New York Times: Нідерланди планують подавати до суду на Росію за збитий “Боїнг” під Донецьком

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Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок планує подати позов до міжнародного суду на Росію за збиття цивільного авіалайнера “Боїнг-777” авіакомпанії Malaysia Airlines під Донецьком

Нідерланди розглядають можливість подачі позову до міжнародного суду на Росію за звинуваченням у катастрофі цивільного авіалайнера рейсу МН17 над Україною у 2014 році, в результаті якого загинуло 298 осіб, багато з яких були громадянами Нідерландів, – повідомляє журналіст Майкл Счвіртц у виданні The New York Times, інформують Економічні новини.

У листі, направленому до парламенту Нідерландів, міністр закордонних справ Стеф Блок повідомляє, що Росія відмовляється почати переговори щодо можливого врегулювання ситуації, в тому числі компенсації жертвам аварії Boeing 777, і що уряд розглядає «можливі подальші дії», включаючи «передачу справи у міжнародний суд ».

Нідерланди і Австралія, громадяни яких становлять більшу частину жертв, «кілька разів зверталися до Росії з проханням взяти участь у офіційних зустрічах з цього питання для встановлення істини і досягнення справедливості», – повідомляє Стеф Блок

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Дипломатичні зусилля, за словами глави МЗС, не привели до переговорів «про відповідальність Росії», хоча уряд Нідерландів залишається відкритим для діалогу.

Росія заперечує будь-яку причетність до нападу, а західні країни звинувачують Кремль у спробі зірвати розслідування за допомогою кібератак і кампанії по дезінформації.