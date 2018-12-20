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The New York Times: Нідерланди планують подавати до суду на Росію за збитий “Боїнг” під Донецьком

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Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок планує подати позов до міжнародного суду на Росію за збиття цивільного авіалайнера “Боїнг-777” авіакомпанії Malaysia Airlines під Донецьком

Нідерланди розглядають можливість подачі позову до міжнародного суду на Росію за звинуваченням у катастрофі цивільного авіалайнера рейсу МН17 над Україною у 2014 році, в результаті якого загинуло 298 осіб, багато з яких були громадянами Нідерландів, – повідомляє журналіст Майкл Счвіртц у виданні The New York Times, інформують Економічні новини.

The New York Times: Нідерланди планують подавати до суду на Росію за збитий “Боїнг” під Донецьком

У листі, направленому до парламенту Нідерландів, міністр закордонних справ Стеф Блок повідомляє, що Росія відмовляється почати переговори щодо можливого врегулювання ситуації, в тому числі компенсації жертвам аварії Boeing 777, і що уряд розглядає «можливі подальші дії», включаючи «передачу справи у міжнародний суд ».

Нідерланди і Австралія, громадяни яких становлять більшу частину жертв, «кілька разів зверталися до Росії з проханням взяти участь у офіційних зустрічах з цього питання для встановлення істини і досягнення справедливості», – повідомляє Стеф Блок

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The New York Times: Нідерланди планують подавати до суду на Росію за збитий “Боїнг” під Донецьком

Дипломатичні зусилля, за словами глави МЗС, не привели до переговорів «про відповідальність Росії», хоча уряд Нідерландів залишається відкритим для діалогу.

Росія заперечує будь-яку причетність до нападу, а західні країни звинувачують Кремль у спробі зірвати розслідування за допомогою кібератак і кампанії по дезінформації.


Автор: Оксана Ельченко
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