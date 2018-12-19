The Associated Press: США підвищує обороноздатність Туреччини
Держдепартамент США затвердив рішення щодо продажу Туреччині системи ПРО Patriot
Державний департамент США ухвалив рішення про реалізацію Туреччині ракетних комплексів 3PK Patriot вартістю 3,5 млрд доларів, – повідомляє The Associated Press , інформують Економічні новини.
США продає Турецькій Республіці 80 ракет-перехоплювачів MIM-104E і 60 ракет PAC-3 для 3PK Patriot. Також США планує поставити до Туреччини радари 4 AN / MQP-65 та інше військове обладнання.
Дана угода спрямована на підвищення обороноздатності Туреччини у сфері протиповітряної і протиракетної оборони.
Держдепартамент заявляє, що угода «внесе істотний внесок у зовнішню політику і національну безпеку Сполучених Штатів, підвищуючи безпеку ключового союзника по НАТО, що активно бореться з тероризмом. Анкара зможе більш ефективно боротися з існуючими загрозами».
Держдепартамент США повідомляє: «Угода з продажу озброєння посилить співпрацю Туреччини з США і НАТО».