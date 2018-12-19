The Associated Press: США підвищує обороноздатність Туреччини

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Держдепартамент США затвердив рішення щодо продажу Туреччині системи ПРО Patriot

Державний департамент США ухвалив рішення про реалізацію Туреччині ракетних комплексів 3PK Patriot вартістю 3,5 млрд доларів, – повідомляє The Associated Press , інформують Економічні новини.

США продає Турецькій Республіці 80 ракет-перехоплювачів MIM-104E і 60 ракет PAC-3 для 3PK Patriot. Також США планує поставити до Туреччини радари 4 AN / MQP-65 та інше військове обладнання.

Дана угода спрямована на підвищення обороноздатності Туреччини у сфері протиповітряної і протиракетної оборони.

Держдепартамент заявляє, що угода «внесе істотний внесок у зовнішню політику і національну безпеку Сполучених Штатів, підвищуючи безпеку ключового союзника по НАТО, що активно бореться з тероризмом. Анкара зможе більш ефективно боротися з існуючими загрозами».

Держдепартамент США повідомляє: «Угода з продажу озброєння посилить співпрацю Туреччини з США і НАТО».