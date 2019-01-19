Трамп почав знімати збройне ембарго з Кіпру

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В уряді Кіпру зробили важливу заяву. Там помітили, що США позитивно оцінюють їхній внесок в зміцнення регіональної стабільності.

Нікоса Хрістодулідіса, який обіймає посаду міністра закордонних справ Кіпру зазначив, що у Дональда Трампа вирішили зняти збройне ембарго щодо їхньої країни, яке було введено ще давно. Міністр підкреслив, що американський уряд позитивно ставляться до того, що Кіпр робить все можливе, щоб зміцнити регіональну стабільність і безпеку в таборі, інформують Економічні новини.

Адміністрація Трампа вирішила дати можливість Кіпру купувати військову техніку. Нагадаємо, що Америка ще в 80-х роках наклала на Кіпр ембарго, щоб не перешкоджати об'єднання розділеного острова. Нагадаємо, що в 1974 році на острівну територію увійшли турки, що і стало причиною поділу острова на дві частини: грецьку і турецьку.

Хрістодулідіс підкреслив, що Білий дім більше не розглядає Кіпр через політичні розбіжності на острові і до сих пір невирішеного конфлікту. Раніше стало відомо, що в Росії заявили, що присутність США на острові, вони розглядають, як "антиросійські плани". Але МЗС Кіпру вважає, що такі заяви Кремля не мають нічого спільного з реальністю.