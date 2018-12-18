У наступному році українців чекає соціальна напруга і ризик девальвації, – Олексій Кущ

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Заступник міністра фінансів Сергій Варланов повідомив, що 2019 рік буде роком найбільшого виклику в історії України, так як доведеться погашати зовнішній і внутрішній борг на суму 417 млрд грн, що є третьою частиною бюджету країни.

З питанням щодо впливу погашення боргу на доходи і добробут пересічних громадян “Економічні Новини” звернулися до відомого експерта, радника Президента АУБ Олексія Куща, інформують Економічні новини.

Олексій Кущ повідомляє, що проблема виплати боргу може бути вирішена у трьох іпостасях:

модель Чаушеску, коли приблизно 30% бюджету доведеться віддавати зовнішнім кредиторам, прирікаючи народ на напівжебрацьке існування;

рефінансування боргів за рахунок залучення нових;

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застосування ісландського сценарію, коли під загрозою дефолту кредитори підуть на нові умови реструктуризації нашого боргу: термін 50 років, процентна ставка 3-4%.

“Поки все йде до першого сценарію, адже крім МВФ ніхто не готовий надати нам кредитне плече.

Для другого варіанту потрібне економічне зростання і поліпшення кредитних рейтингів, щоб отримати доступ до приватних позик за доступною відсотковою ставкою. Але з таким рівнем боргу розвиватися швидко не вийде.

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Для третього варіанту потрібні нові політичні еліти, які на залежать фінансово від заходу.

Тому в наступному році нас чекає суміш перших двох моделей і як наслідок – уповільнення економічного зростання, соціальна напруга і ризик девальвації, адже внутрішній попит на валюту різко виросте, в тому числі і з боку корпоративних позичальників, яким теж потрібно віддавати свої борги.

А в результаті – все одно дефолт, тільки якщо в ісландському сценарії передбачається, що диригувати їм буде народ, то у разі даного виду дефолту, їм, як і керованим хаосом, диригуватимуть зовнішні кредитори “, – зазначає експерт.