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ЄС створює контактну групу по Венесуелі

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Європарламент вирішив не залишатися осторонь венесуєльского кризи, а також допомогу розібратися в непростій політичній ситуації в країні. Для цього буде створена спеціальна міжнародна контактна група.

Таку заяву зробила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. Основна мета групи буде полягати в тому, щоб зуміти мирно врегулювати конфлікт в Венесуелі. За роботою групи буде спостерігати координатори Європейського Союзу, інформують Економічні новини.

За словами глави, група отримає спеціальний мандат, який буде діяти 3 місяці. Відомо, що до складу міжнародної групи повинні увійти представники таких країн: Німеччина, Нідерланди, Швеція, Італія, Британія, Іспанія, Франція, Португалія.

Крім цих країн, також будуть і латиноамериканські представники. Відзначається, що згоди дала Болівія, Уругвай, Еквадор, а також Коста-Ріка. Федеріка Могеріні повідомила, що перше засідання міжнародної групи має пройти вже наступного тижня в Південній Америці, а ось точне місце поки не розголошується.


Автор: Катерина Лукьянчук

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