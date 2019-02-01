Польща скорочує поставки нафти з Росії

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З метою диверсифікації джерел закупівлі сировини польський нафтовий концерн Orlen скорочує закупівлю нафти в РФ на 30%

З метою зниження залежності від Росії і диверсифікації джерел закупівлі сировини державний польський нафтовий концерн Orlen зменшує обсяги закупівлі нафти у російської компанії “Роснафта”, – повідомляє Польське радіо , інформують Економічні новини.

Згідно з підписаним контрактом, обсяги поставок нафти, імпортованої з Росії на польський нафтопереробний завод, становитимуть 5 , 4 – 6,5 млн тонн нафти на рік, в той час як раніше обсяги закупівель були 6 – 8,4 млн тонн сировини на рік і становили близько 90% загальних обсягів поставок.

Таким чином концерн планує скоротити обсяги поставок нафти з РФ на 30%, що обумовлено підписанням контрактів з новими постачальниками сировини, такими як США, Об’єднані Арабські Емірати, Ангола і Нігерія.

Нагадаємо, раніше нафтовий концерн Orlen вже відмовився від поставок нафти з Ірану через американські санкції.

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