Озлобленість росіян зростає, – Financial Times

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На тлі достатньої кількості грошових коштів в бюджеті РФ реальні доходи росіян падають, а податки зростають, що викликає обурення і озлобленість росіян

У Росії, де реальний дохід населення падає з кожним роком, піднімаються податки, людей змушують довше працювати, профіцит бюджету в 2018 році склав 41 млрд доларів, – повідомляє Financial Times , інформують Економічні новини.

Тобто виходить, що в бюджеті Росії є достатньо коштів для збільшення доходів простого населення і проведення економічних реформ, однак держава нічого не робить для поліпшення життя росіян. А жителі Росії накопичують борги перед банками і не мають можливості змінити ситуацію, що склалася.

Все це викликає обурення і озлобленість росіян, а рейтинг Путіна падає. Згідно з опитуванням, проведеним «Левада-центр», 45% опитаних жителів РФ вважають, що дії влади неефективні і країна рухається не в правильному напрямку, а дії російського уряду не схвалюють 61% опитаних респондентів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що високий рівень закредитованості росіян викликає занепокоєння Всесвітнього банку. Загальна заборгованість громадян РФ перед фінансовими установами досягла 210 млрд євро.