В Україні курс долара продовжує знижуватися

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Через зниження вартості долара на міжбанківському ринку готівковий курс валюти продовжує падати

Курс долара продовжує знижуватися. 30 січня на міжбанку вартість долара опустилася на 5 копійок і закріпилася на рівні 27,72-27,75 грн/$ , інформують Економічні новини.

Через зниження вартості долара на міжбанківському ринку курс валюти в обмінних пунктах і касах банківських відділень також почав падати. Якщо вранці 30 січня курс долара в обмінниках був на рівні 27,63-27,68 грн/$, то вже наприкінці дня він склав 27,58-27,62 грн/$.

У той же час, експерти акцентують увагу на тому, що тенденція щодо зниження курсу долара є нестабільною. Спочатку вона була викликана рішенням Мінфіну щодо розміщення держоблігацій, які придбали іноземці, змушені конвертувати долар для викупу ОВДП. Однак, у зв’язку з можливим збільшенням попиту на долар, який може бути пов’язаний з потребою виведення дивідендів, курс долара може почати знову зростати.