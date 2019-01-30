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В Україні ціни на автогаз продовжують падати

Головна » Останні новини » Новини ринків » В Україні ціни на автогаз продовжують падати
 
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За попередні два тижні вартість автогазу знизилася на 86 копійок і досягла історичного мінімуму починаючи з 2016 року.

Вартість автогазу досягла історичного мінімуму починаючи з 2016 року. Істотне зниження вартості пального почалося після того, як автозаправні мережі WOG і АЗС Окко знизили ціна на газ до 11,69 грн/л , інформують Економічні новини.

Однак, зниження ціни до вказаного рівня є не остаточним. Згідно з інформацією, наданою консалтинговою компанією «А-95», на деяких автозаправних станціях Приват ціна на автогаз впала нижче 10 грн/л. Наприклад, в Житомирі заправитися автогазом можна за 9,3 грн/л, а в Дніпропетровській області – за 10,3 грн/л.

В результаті, знижувати ціну на автогаз почали і інші АЗС. У мережах Amic і БРСМ вартість газу знизилася на 4-5 копійок, а в деяких заправках в Київській області автогаз можна купити за 10,3-10,7 грн/л.

Зниження цін на газ експерти пов’язують зі збільшенням пропозиції на ринку. У той же час, відверто демпінгові ціни на автогаз групи Приват змушують конкурентів також знижувати ціни. За попередні два тижні вартість автогазу знизилася на 86 копійок.

Читайте: В Україні знизилася ціна на автогаз


Автор: Оксана Ельченко

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