З 1 січня українцям дозволили повертати придбані ліки в аптеку

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Згідно законодавчих змін, з 1 січня 2019 року дозволяється повертати в аптеку раніше куплені лікарські засоби

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун повідомила, що з 1 січня 2019 року можна буде повертати в аптеку куплені раніше лікарські засоби , інформують Економічні новини.

Однак Супрун уточнила, що при поверненні ліків співробітники аптечних закладів повинні перевірити збереження упаковки і переконатися у відсутності слідів користування лікарським препаратом.

Контролювати процес повернення ліків буде Держлікслужба.

Уляна Супрун сказала, що Міністерство охорони здоров’я проводить зміни в організації роботи служби. Міністерство надає Держлікслужбі більше інспекційних повноважень, а регіональні представництва служби перевірятимуть аптечні установи.

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