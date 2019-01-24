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Українську молодь при пошуку роботи приваблюють хороші соцпакети і відсутність ієрархії

Головна » Останні новини » Новини ринків » Українську молодь при пошуку роботи приваблюють хороші соцпакети і відсутність ієрархії
 
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Згідно з дослідженням компанії P&G, при пошуку роботи випускники вузів в першу чергу звертають увагу на рівень заробітної плати, графік і умови роботи. Також важливі хороші соцпакети і відсутність ієрархії.

Згідно проведеному дослідженню компанією P&G, українська молодь від потенційних роботодавців чекає рівноправності і гарного соцпакета , інформують Економічні новини.

Щодо зарплатних очікувань, то випускники українських вузів планують отримувати від 6 000 грн до $ 1000 в місяць.

В першу чергу в роботі їх приваблює високий рівень заробітної плати, графік і умови роботи. Рівень заробітної плати турбує 28% опитаних, умови роботи – 19%, а важливість графіка роботи виділили 16% опитаних.

Також важлива оплачувані часи переробки та хороший соцпакет, який можуть запропонувати тільки великі компанії.

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Крім того, українська молодь віддає перевагу підприємствам, в яких всі спілкуються на рівних і немає суворої ієрархії.


Автор: Оксана Ельченко

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