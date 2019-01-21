Українці зможуть знімати гроші з банківської картки на касі супермаркету

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У 2019 планується запуск нової послуги для банківських карт. Українці зможуть знімати гроші з карток прямо на касі супермаркету

Весною 2019 року планується запуск послуги із “переведення в готівку” грошей з банківської карти на касі в деяких великих мережах супермаркетів , інформують Економічні новини.

Cервіс із “переведення в готівку” грошей з банківської карти в супермаркетах вже давно функціонує в США, Європі, Туреччині та інших країнах. Але в Україні зняти гроші з карти поки можливо тільки в банкоматах.

Олександр Карпов, директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем “ЄМА”, повідомив, що MasterCard спільно з деякими українськими банками вже тестує дану систему.

Крім того, в 2019 році на українців чекає запуск нових проектів, таких як купівля і реалізація доларів зі смартфона, платежі за допомогою QR-кодів і безготівкова оплата в наземному транспорті.

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