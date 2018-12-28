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Розенко повідомив про підвищення пенсій 2 мільйонам чоловік з 1 січня

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Віце-прем’єр повідомив про підвищення з 1 січня 2019 року пенсій українським громадянам

З 1 січня 2019 года 2 мільйонам громадянам України будуть підвищені пенсії. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко

Перерахунок пенсій буде здійснено громадянам, вік яких досяг 65 років, а трудовий стаж становить 30 років для жінок і 35 років – для чоловіків, інформують Економічні новини.

Віце-прем’єр також сказав, що підвищення пенсій для інших громадян буде здійснюватись з 1 березня 2019 року. Планується, що даний перерахунок торкнеться 11 млн українців. Також Розенко повідомив, що новий перерахунок буде “осучаснений” і прив’язаний до нових розмірів зарплат.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр повідомляв, що з 1 березня 2019 року “осучаснення” пенсій буде здійснюватиcь автоматично

Читайте: Як прожити на пенсію в 949 гривень?


Автор: Оксана Ельченко

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