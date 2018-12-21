Зростання цін на послуги ЖКГ: як українцеві не потрапити у боргову яму

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Стрімке зростання цін на послуги ЖКГ призводить до появи боргів в українців, боротися з якими можна за допомогою державної програми реструктуризації заборгованості

Стрімке зростання цін послуг ЖКГ призводить до появи боргів українців по комуналці. За останні 10 місяців заборгованість українців зросла на 8,4 млрд грн, – повідомляє UBR , інформують Економічні новини.

Нагромаджені борги призводять до відключення боржників і судових позовів. Необхідно зазначити, що для малозабезпечених громадян існують субсидії. Однак отримати їх можна тільки при відсутності заборгованості.

Виходом з даної ситуації може стати реструктуризація. Згідно чинного законодавства українець може звернутися до постачальника послуг та спільно скласти графік погашення боргу.

На жаль, українці рідко використовують даний вид погашення заборгованості. З початку року укладено 65 тис угод на суму 440 млн грн при існуючій загальній заборгованості громадян у розмірі 35,9 млрд грн.

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Невикористання даного механізму обумовлено відсутністю пені за прострочення оплати і рідким відключенням послуг постачальником, що і призводить до накопичення заборгованості.