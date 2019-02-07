Instagram: Леся Никитюк порадувала шанувальників своєї дитячої фотографією

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Відома українська телеведуча Леся Никитюк «залила» в Instagram новий знімок.

Никитюк поділилася з шанувальниками старої фотографією. На ній вона відображена ще дуже маленькою дівчинкою – немає ще й року. Крім цього, на фото у Лесі вітрянка. Поруч лежить вінтажна іграшкова кішечка. Стиль доданий традиційним килимком на стінці і подушечкою, інформують Економічні новини.

«Я і вітрянка. 1988 рік», – написала під фото учасниця Танців із зірками. Також вона пожартувала, що хвороба поки не знала, що у неї знімок з майбутньою знаменитістю.

Довідка. Леся Никитюк стала популярною після участі в «Розсміши коміка», а також «Орел і решка». Сама вона родом з Хмельницького. Ще в студентські роки вона брала участь в команді КВН «Торнадо Люкс».

У 2012 році Никитюк запросили стати ведучою тревел-шоу «Орел і решка». Вона замінила Жану Бадоєва. Разом з Андрієм Беднякова Леся об'їздила багато країн. Після 24 випуску «Кругосвітки» вона покинула шоу на користь нового проекту – «Навколо М». У ньому Леся знайомиться і ходить на побачення з чоловіками з різних куточків світу.

У 2018 року глядачі побачили Лесю в якості ведучої шоу «Хто зверху?», Вона склала компанію Притулі.