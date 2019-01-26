Юрій Горбунов опублікував зворушливе фото з сином

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Популярний український актор і телеведучий Юрій Горбунов «залив» в Instagram новий знімок. На фото він зображений разом з сином.

Юрій Горбунов опублікував на своїй сторінці в Instagram нове сімейне фото. На знімку телеведучий відображений разом з маленьким Іваном. У соцмережі актор написав: «Ми з сином на господарстві», інформують Економічні новини.

Шанувальникам дуже сподобалася нова публікація Горбунова. Вони залишили багато захоплених коментарів. Інтернет-користувачі назвали Івана справжнім маленьким господарем і батьковим помічником. Деяким фанатам фото нагадало телепроект «Хата на тата».

Нагадаємо, синові Юрія Горбунова Івану скоро виконається два роки. Він народився в лютому 2017 року. Малюк став для артиста першою дитиною, а для Катерини Осадчої – другим.

Довідка. Маленький Іван з'явився в офіційному шлюбі Осадчої і Горбунова. Романтичні стосунки між двома знаменитостями почалися під час зйомок телешоу «Голос – Діти 2». Деякий час пара не афішувала свої стосунки, проте перестала приховувати їх перед народженням малюка. Юрій Горбунов – дуже відповідальний чоловік і тато. Під час своїх інтерв'ю він часто нагадує, що батько повинен бути прикладом для дитини і підтримкою для подружжя.