The Hardkiss порадували шанувальників новим кліпом (ВІДЕО)

Головна » Останні новини » Новини культури » The Hardkiss порадували шанувальників новим кліпом (ВІДЕО) The Hardkiss порадували шанувальників новим кліпом (ВІДЕО)

Закрити Відправити

Українська музична група The Hardkiss анонсувала нову відеороботу і присвятила її композиції «Коханці».

Кліп "Коханці", опублікований на відеохостингу 18 грудня, оповідає історію про «токсичної» любові, якої «заражений» все місто, інформують Економічні новини.

Нагадаємо, що аудіо «Коханці» з'явилося в YouTube раніше – 18 вересень 2018 року. За 90 днів цю композицію подивилися майже 2,2 млн інтернет-користувачів. Зараз пісня стала навіть своєрідним гімном-девізом молодих по вуха закоханих українців.

Юлія Саніна, коментуючи цю музичну композицію, говорила, що пісня присвячена відносинам, які навіть після закінчення, залишаються всередині людини як клеймо. Однак, за словами співачки, це нормально і притаманне всім.

Режисером відеороботи на пісню «Коханці» вже традиційно став Вал Бебко. Ще одним режисером виступила Інна Грабар, а на роль оператора-постановника група запросила Ярослава Пілунського.

Для зйомок даної роботи музиканти збудували ціле містечко, в якому живуть люди, які отримали травму від колишніх відносин. У кліпі переплітаються кілька персонажів і сюжетів. Юлія Саніна висловила надію, що шанувальники їхньої творчості зможуть розгадати символіку і таємний сенс, закладений в нову роботу.

Додамо, що навесні The Hardkiss продовжать великий тур на підтримку свого нового альбому.