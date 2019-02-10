Монатік порадував шанувальників новим знімком з синами

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Відомий український виконавець Дмитро Монатік «залив» в Instagram нове фото. На ньому він зображений з двома синами.

Монатік дуже мало публікує фото, на яких була б помічена його сім'я. Таким чином він намагається захистити особисте життя від ЗМІ. Однак час від часу в Instagram з'являються знімки дітей і дружини Ірини, інформують Економічні новини.

Сьогодні співак знову зробив виняток і порадував фанатів зворушливою записом. Він поділився сімейним знімком, на якій зафіксовані його два малюки. Разом з татом вони граю на піаніно. Традиційно сім'я Монатика позує спиною до об'єктиву.

На фото також можна побачити багато цікавих предметів. Вони знаходяться на білому піаніно.

Артист в підписі до знімка дотепно пожартував. Він зазначив, що саме так дописує свій альбом – «в шість рук».

Шанувальникам дуже сподобалися хлопчики, які допомагають татові в творчості. Вони залишили безліч захоплених коментарів.

Додамо, що раніше Дмитро вже пояснював ЗМІ, чому не показує обличчя своїх дітей. Він вважає, що хлопчики самі повинні дати йому на це дозвіл. Поки ж вони не можуть вирішувати, чи хочуть популярності чи ні. Можливо, коли діти підростуть і самі цього захочуть, зоряний тато продемонструє їх імені всієї України.