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Jaguar винайшов мову для спілкування пішоходів і безпілотних автомобілів (ВІДЕО)

Головна » Останні новини » Новини авто » Jaguar винайшов мову для спілкування пішоходів і безпілотних автомобілів (ВІДЕО)
 
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Ера безпілотних машин не за горами. Тому Jaguar зайнявся винаходом зрозумілого для всіх способу спілкування між автомобілем і людиною.

Компанія Jaguar протягом декількох років розробляла систему спілкування, що дозволяє людям і безпілотним автомобілям розуміти один одного. Створена технологія дуже легка для запам'ятовування, інформують Економічні новини.

До того ж «мову» без праці освоять жителі будь-якої країни. Сигнальна система не передбачає ніяких цифр або букв. В якості головного орієнтиру Jaguar пропонує використовувати світлові смуги. Вони проектуються безпілотником прямо на дорогу. Якщо відстань між смугами зменшується, значить автомобіль збирається зупинятися. Під час початку руху відстань між смугами збільшується. Автоконцерн показав, як це відбувається в своєму новому відеоролику на YouTube.

Творці повідомили, що дана мова є тестовою технологією. Jaguar планує в найближчі роки довести свою задумку до ідеального стану.

Довідка. Компанія Ford також розробляє сигнальне засіб зв'язку для спілкування машин і людей. Її система передбачає розміщення світлового індикатора під лобовим склом. Коли машина рухається по дорозі – індикатор горить, а коли пропускає людей – блимає.


Автор: Катерина Лукьянчук

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