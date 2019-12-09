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Итоги дня: Встреча нормандской четверки, неожиданное заявление НАТО и забаненый спорт России

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Зеленский прибыл во Францию для важнейших переговоров, WADA запретило России участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира 4 года, суд оставил в Киеве проспекты Бандеры и Шухевича, — такими были главные новости сегодня, 9 декабря.

Итоги дня: Встреча нормандской четверки, неожиданное заявление НАТО и забаненый спорт России

Человек дня — 34-летняя Санна Марин, которая стала премьером Финляндии. Эта красавица стала самым молодым главой правительства и уже имеет за спиной богатый политический опыт. Ранее она возглавляла министерство транспорта и связи. Здесь стоит также отметить, что первый раз Финляндией будет управлять «женская пятерка»: лидеры всех партий, входящих в коалицию, также женщины, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Встреча нормандской четверки, неожиданное заявление НАТО и забаненый спорт России

Нормандский формат

Итоги дня: Встреча нормандской четверки, неожиданное заявление НАТО и забаненый спорт России

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже, где будет ряд двусторонних переговоров и примет участие во встрече лидеров стран — участниц Нормандского формату. А вот первой в Елисейский дворец прибыла канцлер Германии Ангела Меркель.

До свиданья, олимпийский мишка

Итоги дня: Встреча нормандской четверки, неожиданное заявление НАТО и забаненый спорт России

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Всемирное антидопинговое агентство одобрило рекомендацию своего Комитета по соблюдению законодательства о запрете РФ участвовать в крупных международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, эта страна не будет иметь права принимать у себя или даже подавать заявки на проведение крупных мероприятий в течение того же периода времени.

Арест экс-министра

Итоги дня: Встреча нормандской четверки, неожиданное заявление НАТО и забаненый спорт России

Московский городской суд приговорил бывшего депутата ВРУ, экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на российское посольство, к двум годам колонии общего режима.В России считают, что «вечером 14 июня 2014 года Рудьковский, являясь народным депутатом Верховной Рады, совместно с неустановленными лицами, из числа активистов украинских националистических организаций, принял участие в нападении на российское посольство, расположенное в Украине в г. Киев».

Бандера и Шухевич остаются

Итоги дня: Встреча нормандской четверки, неожиданное заявление НАТО и забаненый спорт России

Апелляционный суд города Киева отменил решение Окружного админсуда Киева, который признал незаконным переименование двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

НАТО и Россия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Российская Федерация не является врагом НАТО, а сам Североатлантический альянс «не делит мир на врагов и друзей».

Экономические новости youtube
Автор: Оксана Ельченко
09.12.2019 21:13:44
Посещений: 145

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