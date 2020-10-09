Олег Саакян: Местные выборы это битва не только за земельный ресурс, но и за прямые финансовые ресурсы и возможности ими распоряжаться

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Уже в конце октября украинцы будут избирать новую власть на местах. На этот раз местные выборы пройдут по новому избирательному кодексу, который вступил в силу в январе 2020 года. О тонкостях и «подводных камнях» нынешнего избирательного процесса, а также как эпидемия коронавируса меняет общий политический расклад на местах «Экономическим новостям» рассказал политолог и общественный деятель, председатель Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый Координационный Центр» Олег Саакян.

Как Вы оцениваете избирательную гонку в Украине? В чем ее особенность от предыдущих?

Это очень конфликтная, нехарактерная местная избирательная кампания. Поскольку она происходит в условиях децентрализации по всей стране. На места перешло критическое количество ресурса, значительно больше, чем это было раньше. Теперь это битва не только за земельный ресурс, но и за прямые финансовые ресурсы и возможности ими распоряжаться самоуправлению самостоятельно. Во-вторых, выборы проходят после так называемой«электоральной революции», когда «зеленой волной» с парламента и органов власти вымело всю старую политическую элиту. По крайней мере, ее значительную часть. Тех, кто думал, что свои мандаты будут передавать по наследству. Это собственники заводов-пароходов, люди, у которых есть все (медиа, деньги, трудовые коллективы, корпоративный ресурс), но их лишили власти. И для них эти выборы – некий рубикон, который определит, кто сможет посредством концентрирования значительного политического присутствия на местном и региональном уровне вернуться в национальную политику, а кто их них «канет в Лету» политической истории Украины. Третий момент, выборы происходят по измененной избирательной системе, которая крайне запутанная, очень сложна для понимания, как теми, кто должен проводить выборы (члены избирательной комиссии, правоохранительные органы), так и теми, кто наблюдает за ними (представители партий, наблюдатели, журналисты и общество). Данная система будет очень податлива к всевозможным манипуляциям, сложна для установления результатов выборов и контроля в процессе избирательной кампании. Соответственно, мы будем иметь очень длительный процесс установления по громадам результатов выборов. Есть риск, что в ряде громад выборы будут признаны как несостоявшиеся, поскольку установить результаты будет очень сложно.

Насколько пошатнулись рейтинги партии «Слуга народа» и какие шансы у этой политической силы на местных выборах? Удастся ли разыграть сценарий «четвертого тура» президентских выборов»?

«Четвертый тур» президентских выборов точно не удастся разыграть. Скорее, эти выборы будут нулевым туром последующих парламентских выборов. Они фактически являются не столько завершением прошлого электорального цикла, сколько предстартом будущего и во многом обозначат исходные позиции политических игроков, которые стремятся определять политическое будущее нашей страны. Соответственно, на местном уровне рейтинги «слуг», конечно, будут гораздо ниже, нежели на общенациональных выборах. Это уже не протестное голосование. Более того, теперь протест частично будет играть против них, ведь они являются правящей политической силой. Плюс к тому, думаю, все парламентские партии, возможно, кроме «Батькивщины», наберут меньше голосов, нежели имеют в парламенте. На местах количество игроков, которые будут бороться за лояльность избирателя, намного больше. Соответственно, рейтинги общенациональных сил будут съедены местными представителями. «Батькивщина», возможно, пострадает меньше, поскольку у них большая партийная система и партия проходила не одни выборы. Не исключено, что количеством выдвинутых кандидатов этой политической силе удастся повторить свой парламентский результат и, возможно, немного его усилить. Опыт предыдущих кампаний показал, что все-таки организационный ресурс важен. Поэтому данные выборы во многом станут борьбой не брендов, а партийных машин.

У «Слуг народа», как и у многих других политических проектов, с партийной системой и партийной машиной все достаточно слабо. С другой стороны, провальными для «Слуг народа» эти выборы тоже назвать нельзя. В их случае победой будет не взятие монобольшинства, что нереально на местных выборах априори, (для национального уровня это, скорее, является исключением из правил), сколько обеспечение значительного присутствия в местных советах, даже со второго места для того, чтобы быть одним из ключевых субъектов формирования большинства в местных и областных советах. Для них этого может быть достаточно. Хотя, конечно, символически результат «Слуг народа» будет выглядеть как поражение, поскольку после серьезной парламентской планки формирования большинства теперь любой другой результат будет выглядеть менее ярким. Но это уже скорее проблемы умения управлять общественными ожиданиями и не создавать их завышенность.

Что можете сказать о противостоянии Банковой с местными элитами, мэрами и главами ОГА. Насколько оно сильное и как повлияет на общие политические расклады?

Конечно, оно присутствует. И достаточно сильное, поскольку децентрализация дала возможность на местах сформировать серьезную ресурсную базу мэрам крупных городов и громад. Соответственно, в данном случае независимость от влияния сверху породила реалии, в которых такое противостояние возможно. Плюс электоральная выгодность оппозиционной ниши к действующей власти фактически усилила этот момент. Получается, что тем мэрам, которые хотят переизбраться, для них абсолютно органичным является оппонирование к центральной власти, и с точки зрения электоральных симпатий общества, и с точки зрения бесконтрольности распоряжения ресурсной базой, которая позволяет им это сделать.

Пандемия коронавируса в последнее время очень сильно подкосила и украинских политиков, из-за чего даже экстренно закрылся парламент. Насколько сильно данное условие влияет на политический расклад на местах?

Я бы сказал, что коронавирус не столько создает какие-то новые вызовы, сколько в целом меняет реальность. В том числе социальную и политическую, как следствие. То есть, выступает для существующих вызовом и неким коэффициентом умножения, когда те проблемы, которые ранее казались менее серьезными, резко обретают больший масштаб. Возможность дистанционного голосования теперь становится более актуальной. В целом, коронавирус создает новую санитарную реальность, которая видоизменяет и практики поведения в обществе. Например, прийти на избирательные участки теперь связано не только с чувством гражданского долга и потраченным временем, но и с повышенной угрозой здоровью. Это обстоятельство, скорее всего, снизит явку среди наиболее дисциплинированной категории населения — пенсионеров.

После новости о том, что у нынешнего главы Харькова Геннадия Кернеса подтвердился коронавирус, количество кандидатов, готовых побороться за место мэра города значительно выросло. Каковы шансы, в частности у Михаила Добкина, который решил оставить свои претензии на Киев и вернуться в Харьков?

Судя по всему, господин Добкин уже не будет баллотироваться. По крайней мере, такая информация уже проскакивает. Но ситуация очень неоднозначна.

Ключевой вызов сегодня – неопределенность с состоянием Кернеса. Если он остается в гонке, то это одна реальность, в которой борьба происходит за избирателя, не голосующего за Кернеса. Соответственно, выстраивание и конвертацию своих рейтингов в переговорные позиции для того, чтоб найти свое место во властных раскладах на местах. В оппонировании, либо в договоренности с командой Кернеса.

В случае, если Кернес выбывает из гонки, в таком случае меняются полностью все расклады. Тогда ключевым становится борьба за Кернесовское электоральное наследие. И в данном случае тактика оппонирования к Кернесу, скорее всего, будет меняться на «кто больше любил Кернеса», кто это делал с детства, а кто еще до его рождения, для того, чтоб заполучить симпатии части этих избирателей, которая является очень значительной. Соответственно, сегодня коронавирусная ситуация привела к тому, что исход выборов во многом зависит от состояния здоровья одного из ключевых кандидатов. И это может кардинально изменить в целом расклады по Харьковщине. Если Кернес выбывает, то запускается процесс очень серьезного передела всех сфер влияния. Поэтому, конечно, его команда заинтересована в том, чтоб «хоть тушкой, хоть чушкой, хоть чучелом», но, тем не менее, Кернес оставался фактором влияния в местной политике.

Могут ли кандидаты теоретически использовать болезнь коронавирусом для политической агитации, так сказать разжалобить избирателя, чтоб тот проголосовал именно за конкурентную личность? Ведь этот фактор может играть как позитивно, так и негативно для кандидатов.

Если бы это была конкурентная борьба, то, конечно, возможно. В случае с Кернесом, который фактически держит монополию в Харькове, оно не имеет критического влияния, так как тот с высокой вероятностью побеждает в одни ворота. Сейчас вызывать жалось к себе, либо наоборот, не имеет никакого смысла. А вот для оппонентов ситуация несколько усугубляется, у заболевшего Кернеса — усиливается тефлоновость. Критиковать его сейчас «в лоб» будет достаточно сложно, ввиду его физического отсутствия и уязвимого, в глазах избирателя, положения. Это будет «поливание грязью за глаза». Поэтому данное обстоятельство в некоторой степени может ограничить поле критики Кернеса для его оппонентов и усложнить конкуренцию среди оппозиции к нему, но критического влияния на электоральную ситуацию, скорее всего, не будет.

А в случае Порошенко и Тимошенко?

То же самое. Это не национальная политика. Здесь симпатии к избирателю строятся по другим принципам.

У кого больше шансов победить в Одессе, учитывая такое разнообразие достаточно известных личностей: Филимонов, Кивалов, Червоненко…

Опять же ситуация достаточно интересна тем, будет ли в результате принимать участие нынешний мер господин Труханов. Или фемида до него дотянется быстрее, нежели произойдут выборы. Пока все выглядит так, что вероятность его переизбрания достаточно высока. Хотя конкурентность выборов для него повышается, что говорит о том, что даже в случае переизбрания позиции политика будут значительно слабее, нежели до того. Во многом все будет зависеть от того, как сформируется городской, районный и областной советы по Одессе. Тогда станет понятно, какой сценарий для центральной власти будет более приемлемым. Но уже очевидно, что в случае переизбрания новый Труханов будет явно в более слабой позиции, нежели был до того.

Интересный расклад сложился и в Виннице. В частности, экс-боксер Вячеслав Узелков баллотируется от ОПЗЖ. Что скажете по данному поводу?

Сложно сказать по Виннице, поскольку город достаточно электорально интересный. С одной стороны, это украинский город с достаточно серьезным фактором религиозности. С другой стороны, это военный городок советского типа и один из наиболее комфортных для жительства городов Украины с внятной стратегией развития. Соответственно, возможность для избрания несистемного человека, плюс еще и под брендом ОПЗЖ, не высока. Думаю, его спортивные достижения могут быть использованы как символический фактор и это может принести некий рейтинг, но говорить, что это кардинальным образом повлияет на электоральные расклады, не приходится. Мы видели, что в Виннице все прошлые выборы борьба происходила между несколькими винницкими кланами. Причем каждый из них имел свое представительство на общенациональном уровне. И господин Гройсман достаточно активно присутствовал и отыгрывал свою роль на местном уровне. И группа Порошенко никуда не делась. Поэтому, думаю, что шансы, даже пусть и узнаваемого человека по спорту, здесь не столь велики.

Главная интрига по выборам в Киеве заключается в том, кто будет сражаться с Виталием Кличко во втором туре. Как вы считаете, кто именно составит ему конкуренцию?

Все будет определяться в тройке Верещук-Притула–Пальчевский. Агрессивная кампания Пальчевского с подбиранием под себя части избирателей экс- регионалов, части коммунистической партии, и части разочарованных Зеленским все-таки дает свои плоды. Это не гарантирует выход во второй тур, но уже делает Пальчевского фактором избирательной кампании. По Верещук играет все-таки фактор бренда «Слуги народа» и поддержки власти. Соответственно, для части избирателей в Киеве это имеет значимость. Плюс ее мэрский опыт, пускай в маленьком городке, где никто не был, но это строка в биографии, которой не могут похвастать другие оппоненты. И господин Притула, который обладает серьезной узнаваемостью, имея опору на наименее политически токсичную силу «Голос», также имеет шансы выйти во второй тур. Ключевым для него было преодолеть тень Вакарчука, что во многом уже удалось, судя по последним неделям его кампании. По крайней мере, теперь данное обстоятельство не является ключевым детерминирующим фактором при упоминании его фамилии. И, конечно, второй тур будет интересен с точки зрения самих позиций господина Кличко. Для него это будет не столько борьбой с одним из его вероятных оппонентов, сколько борьбой с собственным антирейтингом – своей же тенью. И тут пока ситуация не столь однозначна для него. Тем не менее, у того, кто выйдет во второй тур есть шанс как минимум ярко и с хорошим процентом завершить эту кампанию, что может открыть новые политические перспективы. Ведь именно в Киеве происходит ее формирование. Человек, который принял участие в мэрской кампании и закончил ее с хорошим результатом обеспечит себе серьезный трамплин для общенационального политического присутствия.

Удастся ли Кличко вызвать на дебаты, чего отчаянно добиваются его соперники?

Публичные выступления явно не сильная сторона Кличко. Поэтому до второго тура он точно ни на какие дебаты не пойдет. Ну и с лидерской позиции ему нет смысла этого делать. Если бы он сейчас боролся за выход во второй тур, то, скорее всего, такая ситуация могла бы рассматриваться. Ситуация будет определяться исходя из электоральных раскладов, то есть, с кем он попадет во второй тур. И насколько ему будет критично участие или неучастие в дебатах. Сколько ему сможет принести в плюс его участие или в минус неучастие. Соответственно, здесь будет работать простая математика, что электорально будет более выгодно. Я думаю, что с высокой вероятностью мы этих дебатов не увидим вообще.

В своей избирательной кампании кандидаты начали активно выкладывать видеоролики в ТикТок. Насколько существенным может быть эффект от такой агитации?

Абсолютно несущественной. Аудитория ТикТока – это та часть избирателей, которая наименее подвержена желанию пойти на выборы и вообще политической тематике. Если посмотреть на количество просмотров, репостов, комментариев из аккаунтов в ТикТок украинских активных политиков, то мы увидим, что они значительно проигрывают даже каким-то банальным, безумным, дурацким видосикам. Все-таки аудитория ТикТока в большинстве своем является аполитичной. Другое дело, что это одноразовый инструмент, который имел смысл для того, чтобы «хайпануть на теме». Сам момент появления в ТикТок кого-то из политиков с неким забавным видео разносился классическими традиционными медиа как значимый инфоповод. И, соответственно, повышал узнаваемость в традиционных информационных каналах того или иного политика. Поэтому появление в ТикТоке, с точки зрения политтехнологий, было рассчитано не на аудиторию этого ресурса, а просто на создание инфоповода, который затянут телеканалы, журналы, газеты, интернетсайты, и смогут рассказать об этом, упомянув еще раз о конкретном политике в неком, скорее, забавно-позитивном амплуа, а не в негативе.

Какие еще новые технологии политической борьбы появились в рамках этой избирательной гонке, учитывая нестандартность ситуации?

Честно говоря, говорить о каких-то революционных технологиях на этих выборах не приходится. Есть разные забавные примеры, но я бы не сказал, что на этой кампании было придумано что-то кардинально новое. В следствие того, что выборы крайне конкурентны, все изгаляются фантазией как могут. Мы видим и нашествие клонов под оппонентов, мы видим клонов как инструмент пиара, когда списки в различные советы от одной политической силы возглавляют однофамилицы. Ситуация с использованием того же ТикТока, а также с яркими неполитическими личностями. То есть, все то, что мы видели в течении различных избирательных кампаний, сейчас, как «из рога изобилия», проявляется сразу все. Но чего-то кардинально нового я не заметил.

Еще одной особенностью выборов является то, что они будут проходить по новым правилам. По открытым избирательным спискам. Какие подводные камни кроются в этих новых реалиях?

Как я уже упомянул ранее, в первую очередь, сложность самой системы, которая, скорее всего, выльется в большее количество манипуляций, так как проконтролировать будет сложнее. Сложность установления результатов выборов. И, соответственно, большая конкурентность внутри самих команд. Поскольку депутаты теперь двигаются в зависимости от количества голосов за них в партийных списках. Новая система породила излишнюю партизацию выборов на местах, что усилило возможности кланов абсорбировать часть «новой крови» и противостоять тем, кто идет как несистемные представители. Ведь последним теперь приходится идти от политических сил. А рынок политических партий ограничен и, соответственно, тем, кто хочет попробовать свои силы на этих выборах, необходимо баллотироваться в громадах, где меньше 10-ти тыс. избирателей., в случае, если они не хотят вступать в договорённости с существующими кланами и элитами и идти под списками существующих политических сил национального, либо регионального уровня. Ситуация дискредитирует еще и процесс партийного строительства. Партии становятся не более чем партийным проектом, необходимым как транспортное средство для попадания в местные советы. Мы видим, что сейчас уже перекрестно формальные члены одних партий баллотируются от других партий, в списках мы видим людей из разных политических команд, которые оказываются под одним политическим брендом, то есть политические кланы своих людей делегируют под разными брендами. Все это дискредитирует вообще значимость партии и, соответственно, откидывает нас в процессе становления действительно правдивых партийных структур.

Что скажете относительно нового оформления самих бюллетеней?

Конечно же, будет путаница. Поскольку теперь люди получат от трех до пяти бюллетеней, где еще необходимо будет вписывать цифру, которая соответствует номеру кандидата той или иной политической силы, которую вы хотите поддержать от данной политической силы. Для большинства избирателей это будет неожиданным и непонятным новшеством. Это создает дополнительную возможность потом заявить, что бюллетени испорчены. Думаю, что процент испорченных бюллетеней по результатам этих выборов будет больше, причем как естественным образом, так, конечно, на это спишут часть бюллетеней, которые просто не будут соответствовать желаемым результатам тех сил, которые имеют возможность задействовать административный, либо корпоративный ресурс на местах для фальсификаций.

Насколько организационно Украина готова к выборам?

Если отбросить уже сказанное про сложность системы, то организационный момент достаточно отлажен. Поскольку в Украине проходил уже целый ряд избирательных кампаний до того и соответствующие кадры имеются. Другое дело, что ввиду эпидемии, думаю, на местах мы будем видеть определенные сбои. Где-то чего-то не докупят, где-то не будет антисептических средств, где-то не будут придерживаться карантинных мер. Но, наиболее важно, если говорить о подготовке, что мы не готовы, прежде всего, в сфере информирования, просвещения и разъяснения того, когда эти выборы состояться. Времени осталось совсем ничего, а у нас значительная часть населения, согласно социологии, даже не знают, что выборы будут 25 октября, не говоря о всех тех организационных новшествах, которые на этих выборах будут присутствовать. Поэтому ситуация с просвещением и информированием на сегодняшний день является «ахиллесовой пятой» этой избирательной кампании.

Есть ли вероятность того, что выборы в местные советы и вовсе отменят из-за пандемии?

Конечно, небольшая вероятность этого сохраняется. Поскольку мы не знаем насколько критичной может быть эпидемиологическая угроза. Но, с точки зрения политической заинтересованности и контекста, скорее всего, выборы таки состоятся. Никто их отменять не будет. Я все-таки делал бы ставку на это. Более того, пример соседних стран показывает, что выборы в условиях карантинных мер проходили. Поэтому и в Украине стоит ожидать того же.