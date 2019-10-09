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Итоги дня: Неожиданный наезд Нидерландов, расширение «серой зоны» и уникальная ракета Украины

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При разведении сил «серая зона» может сильно расшириться, Приватбанк отчитался о рекордной прибыли, а с приходом осени в стране усилился рост цен, — такими были главные новости сегодня, 9 октября.

Итоги дня: Неожиданный наезд Нидерландов, расширение серой зоны и уникальная ракета Украины

Человек дня — российский оппозиционер Борис Немцов. Политику, который был убит в Москве в 2015 году, сегодня, 9 октября, должно было исполниться 60 лет… Немцова окрестили человеком огромных нереализованных возможностей, а также говорят о том, что он единственный мог быть достойным оппозиционером действующей системе в РФ. 27 февраля 2015 года в 23:31 по московскому времени в начале Большого Москворецкого моста у Васильевского спуска Бориса Немцова застрелили шестью выстрелами в спину и голову…, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Неожиданный наезд Нидерландов, расширение «серой зоны» и уникальная ракета Украины

Расширение «серой зоны»

Заместитель командующего штаба Операции объединенных сил Богдан Бондарь рассказал о том, что во время разведения сил на Донбассе в «серой зоне» могут оказаться как населенные пункты, которые сейчас контролируют боевики, так и населенные пункты, которые сейчас контролируют украинские военные. В частности, «посереть» может и часть оккупированного Донецка.

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«Выпад Нидерландов»

Сегодня украинцы активно обсуждали неожиданный выпад со стороны Нидерландов! Тамошние депутаты решили с другого угла посмотреть на расследования крушения Боинга над Донбассом, выяснив роль Украины в этом деле. Их заинтересовало, почему именно Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом. Ситуация интересна тем, что Украина в тот период закрыла небо до определенной высоты, но, как оказалось, ракеты РФ могут поцелить и выше.

Рекордная прибыль Привита

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Итоги дня: Неожиданный наезд Нидерландов, расширение «серой зоны» и уникальная ракета Украины

По результатам работы за девять месяцев текущего года государственный Приватбанк увеличил чистую прибыль до 27,4 млрд гривен. Это новый абсолютный рекорд для банка и всей банковской системы нашей страны.

Рост цен

Итоги дня: Неожиданный наезд Нидерландов, расширение «серой зоны» и уникальная ракета Украины

В Госстате рассказали о том, что сентябре потребительские цены в стране увеличились на 0,7%, после снижения в период летних месяцев. В целом с начала этого года цены выросли на 3,4%, тогда как базовая инфляция составила 3,3%.

Рост тарифов

КП Киевтеплоэнерго намерено в следующем году повысить тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 30 процентов для населения — до 1250 гривен 1 коп./Гкал и на 48 процентов для религиозных организаций — до 1408 гривен 95 коп./Гкал. На сегодня тариф для населения в украинской столице составляет 964 грн 19 коп./Гкал, для религиозных организаций – 985 грн 02 коп./Гкал, для бюджетных организаций — 984 грн 67 коп./Гкал.

Уникальные оружейные новинки

Укроборонпром впервые представит шесть новых разработок техники. Флагманом выставки от Концерна является натурный образец ракетного комплекса «Нептун» в составе трех единиц: унифицированная пусковая машина, транспортно-заряжающего машина и подвижной командный пункт, который впервые представляет ГП «ГККБ» Луч». Также, конструкторское бюро «ЛУЧ» на выставке «Оружие и безопасность 2019» представило собственную разработку — универсальную управляемую ракету РК-10.

Война в Сирии: началась операция «Источник мира»

Итоги дня: Неожиданный наезд Нидерландов, расширение «серой зоны» и уникальная ракета Украины

Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира». Эта операция началась с авиаударов по позициям курдских формирований СНС в районе населенного пункта Рас-эль-Айн.

Стрельба в синагоге

Итоги дня: Неожиданный наезд Нидерландов, расширение «серой зоны» и уникальная ракета Украины

Сегодня, 9 октября, в немецком городе Галле во время стрельбы на улице погибли два человека. По информации инопрессы, двое преступников пытались проникнуть в синагогу во время иудейского праздника Йом-Киппур. Там находились 70-80 человек. Далее нападавшие открыли стрельбу в турецкой закусочной, где продают кебабы. Полиция сообщила об одном задержанном. Как полагается, в нападениях участвовали несколько человек.

Автор: Инна Погрибная
09.10.2019 21:00:48
Посещений: 329
Инна Погрибная

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