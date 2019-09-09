Итоги дня: Узники Кремля на родной земле, газовые сюрпризы и банковские инновации

Главная » Политика » Итоги дня: Узники Кремля на родной земле, газовые сюрпризы и банковские инновации Итоги дня: Узники Кремля на родной земле, газовые сюрпризы и банковские инновации

Закрыть Отправить

Украинский президент Владимир Зеленский 23 сентября посетит США, бывшие кремлевские узники проводят свои первые дни на родном земле, в банки смогут обслуживать клиентов с заграничным паспортом, — такими были главные новости сегодня, 9 сентября.

Человек дня — популярная украинская певица alyona alyona, которая сегодня, 9 сентября, поделилась новым клипом на песню «Булинг». Реперша призывает подростков любить себя такими как есть и отказаться от насилия. Ролик очень быстро набирает популярности в Сети и уже собрал большое количество лайков. Отметим, что бывшая учительница около месяца назад в своем Instagram начала делиться публикациями на актуальную тему булинга, информируют Экономические Новости.

Состояние моряков

Состояние здоровья возвращенных на родину украинских моряков на данный момент удовлетворительное, но каждому из них необходимо время для лечения и обследования. Кроме того, мужчинам оказывают помощь психологи и военный капеллан. А вот что нужно знать о каждом освобожденном украинском моряке.

Читайте: Итоги дня: Удар по РФ от ЕС, наказание за янтарь и золотые квартиры

Сенцов в Украине

А вот украинский режиссер Олег Сенцов в Киеве уже встретился со своими самыми родными людьми. Из оккупированного Крыма в украинскую столицу к нему приехали мама с сыном Олега Владиславом. Ранее с бывшим узником Кремля встретилась сестра Наталья, с которой он и провел свои первый часы на родной земле.

Читайте: Итоги дня: "Козырь Путина", хорошие новости для аграриев и продолжение церковного скандала

Зеленский летит к Трампу

Сегодня, 9 сентября, глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о том, что Владимир Зеленский отправиться в Соединенные Штаты Америки 23 сентября. Там должна состоится встреча украинского президента с американским коллегой Дональдом Трампом.

Газовые переговоры

Важные переговоры по транзиту газа РФ между Европейским союзом, Украиной и Россией должны состояться 19 сентября текущего года в Брюсселе. По словам вице-председателя Еврокомиссии Марош Штефович, «этот прогресс даст сильный позитивный сигнал как рынку, так и покупателям перед зимним сезоном».

Цены на газ снизят

В Раде анонсировали снижение цены на газ для населения с сентября. Так, по словам главы комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народного депутата Андрея Герус, стоимость газа для населения снизиться на 115 гривен за тысячу кубометров. Получается, что за пять месяцев снижение цены на газ для населения составило около тридцати процентов.

Банковские перемены

Банковские учреждения теперь без проблем могут обслуживать физических лиц — резидентов как на основании украинского паспорта (в виде ID-карточки или книжечки), так и на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу. А вот с другими документами, как вот удостоверение водителя, личности моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверение, выданное по месту работы физического лица получить банковские услуги всё ещё невозможно.

Погода в Украине

Когда закончится бабье лето в Украине — вопрос волнующий многих. Кто-то уже соскучился по настоящей осенней погоде, другие — хотят подольше насладиться по-летнему теплыми лучами Солнца. По информации синоптиков, завтра, 10 сентября, украинцев ждет теплая малооблачная погода, а вот в выходные — придет похолодание. Так что пора наслаждаться молодым бабьим летом и следить за самыми интересными событиями этих дней.