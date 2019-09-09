РусУкр

Итоги дня: Узники Кремля на родной земле, газовые сюрпризы и банковские инновации

Главная » Политика » Итоги дня: Узники Кремля на родной земле, газовые сюрпризы и банковские инновации
 
Печать Отправить на почту

 

 

Украинский президент Владимир Зеленский 23 сентября посетит США, бывшие кремлевские узники проводят свои первые дни на родном земле, в банки смогут обслуживать клиентов с заграничным паспортом, — такими были главные новости сегодня, 9 сентября.

Итоги дня: Узники Кремля на родной земле, газовые сюрпризы и банковские инновации

Человек дня — популярная украинская певица alyona alyona, которая сегодня, 9 сентября, поделилась новым клипом на песню «Булинг». Реперша призывает подростков любить себя такими как есть и отказаться от насилия. Ролик очень быстро набирает популярности в Сети и уже собрал большое количество лайков. Отметим, что бывшая учительница около месяца назад в своем Instagram начала делиться публикациями на актуальную тему булинга, информируют Экономические Новости.

Состояние моряков

Состояние здоровья возвращенных на родину украинских моряков на данный момент удовлетворительное, но каждому из них необходимо время для лечения и обследования. Кроме того, мужчинам оказывают помощь психологи и военный капеллан. А вот что нужно знать о каждом освобожденном украинском моряке.

Читайте: Итоги дня: Удар по РФ от ЕС, наказание за янтарь и золотые квартиры

Сенцов в Украине

Итоги дня: Узники Кремля на родной земле, газовые сюрпризы и банковские инновации

А вот украинский режиссер Олег Сенцов в Киеве уже встретился со своими самыми родными людьми. Из оккупированного Крыма в украинскую столицу к нему приехали мама с сыном Олега Владиславом. Ранее с бывшим узником Кремля встретилась сестра Наталья, с которой он и провел свои первый часы на родной земле.

Читайте: Итоги дня: "Козырь Путина", хорошие новости для аграриев и продолжение церковного скандала

Зеленский летит к Трампу

Итоги дня: Узники Кремля на родной земле, газовые сюрпризы и банковские инновации

Сегодня, 9 сентября, глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о том, что Владимир Зеленский отправиться в Соединенные Штаты Америки 23 сентября. Там должна состоится встреча украинского президента с американским коллегой Дональдом Трампом.

Газовые переговоры

Важные переговоры по транзиту газа РФ между Европейским союзом, Украиной и Россией должны состояться 19 сентября текущего года в Брюсселе. По словам вице-председателя Еврокомиссии Марош Штефович, «этот прогресс даст сильный позитивный сигнал как рынку, так и покупателям перед зимним сезоном».

Цены на газ снизят

В Раде анонсировали снижение цены на газ для населения с сентября. Так, по словам главы комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народного депутата Андрея Герус, стоимость газа для населения снизиться на 115 гривен за тысячу кубометров. Получается, что за пять месяцев снижение цены на газ для населения составило около тридцати процентов.

Банковские перемены

Итоги дня: Узники Кремля на родной земле, газовые сюрпризы и банковские инновации

Банковские учреждения теперь без проблем могут обслуживать физических лиц — резидентов как на основании украинского паспорта (в виде ID-карточки или книжечки), так и на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу. А вот с другими документами, как вот удостоверение водителя, личности моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверение, выданное по месту работы физического лица получить банковские услуги всё ещё невозможно.

Погода в Украине

Итоги дня: Узники Кремля на родной земле, газовые сюрпризы и банковские инновации

Когда закончится бабье лето в Украине — вопрос волнующий многих. Кто-то уже соскучился по настоящей осенней погоде, другие — хотят подольше насладиться по-летнему теплыми лучами Солнца. По информации синоптиков, завтра, 10 сентября, украинцев ждет теплая малооблачная погода, а вот в выходные — придет похолодание. Так что пора наслаждаться молодым бабьим летом и следить за самыми интересными событиями этих дней.

Автор: Инна Погрибная
09.09.2019 21:02:00
Посещений: 8
Инна Погрибная

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 





Читайте также

Итоги дня: Освобождение свидетеля катастрофы МН17, чистка прокуроров и сенсационное предложение Лукашенко
 Итоги дня: "Козырь Путина", хорошие новости для аграриев и продолжение церковного скандала
Итоги дня: Удар по РФ от ЕС, наказание за янтарь и золотые квартиры
 Итоги дня: Исторический день в Раде, Конституционная революция и судьба боевика, которого желает Путин
Публикации

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Станислав Кондрашов - большой бизнес и черный пиар идут рука об руку

Мнения
Своїм все – чужим нічого, - податкова політика Офісу великих платників податків Євгена Бамбізова

Своїм все – чужим нічого, - податкова політика Офісу великих платників податків Євгена Бамбізова

Люди які приймають складні рішення в важкі часи заслуговують на повагу в майбутньому. Того хто наживається на цьому очікує ганьба і кара.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника





Последние новости в соцсетях


bigmir)net TOP 100

Фото недели

Победители конкурса подводной фотографии

Все фото »

 