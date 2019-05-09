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Итоги дня: Освобождение моряков, новые санкции Трампа и одинокий Путин

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Двух задержанных осенью украинских рыбаков отпустили на свободу, Майк Помпео выступил против «Северного потока-2», а по всей Украине проходили акции, — такими были главные новости сегодня, 9 мая.
Итоги дня: Освобождение моряков, новые санкции Трампа и одинокий Путин

Акции ко Дню победы, информируют Экономические Новости.

В четверг в Киеве и в других городах страны прошел ряд акций ко Дню Победы. В акции «Бессмертный полк» в столице приняли участие около 3 тысяч человек, около 1200 человек приняли участие в акции на Софийской площади. В МВД сообщили о том, что день прошел относительно спокойно, хотя и было зарегистрировано несколько нарушений. Больше всего — в Днепропетровской, Николаевской областях и городе Киеве. Некоторые касаются использования «георгиевской ленточки» и другой запрещенной символики. Кроме того, была задержана мать погибшей депутата Ирины Бережной, Елена. Её пригласили в райуправление полиции, после чего отпустили без составления админпротокола.

Параллельно проводилась и альтернативная акция «Бессмертный Грут», организованная «Демократической сокирой», участники которой принесли портреты героев комиксов и супергероев из фильмов.

Итоги дня: Освобождение моряков, новые санкции Трампа и одинокий Путин

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Рыбаков отпустили домой

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказал о том, что украинские рыбаки, задержанные на озере Сиваш в сентябре прошлого года «за незаконное пересечение российской границы», вернулись домой. Кроме того, посол Украины в Германии Андрей Мельник Заявил о том, что Украина рассчитывает, что Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге примет аргументы по делу о незаконно задержанных в Керченском проливе 24 моряках, после чего РФ будет вынуждена выполнить это решение.

Одинокий Путин

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Итоги дня: Освобождение моряков, новые санкции Трампа и одинокий Путин

На День Победы в этом году с визитом к главе РФ Владимиру Путину не приехал даже его ближайший соратник глава Беларуси Александр Лукашенко. Ни один лидер стран-участниц Второй мировой войны страну не посетил: военный парад Победы на Красной площади почтил своим присутствием только уже экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Nord Stream 2 не должен быть достроен

Итоги дня: Освобождение моряков, новые санкции Трампа и одинокий Путин

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в ходе встречи с премьером Великобритании Терезой Мэй заявил о том, что путинский проект по строительству газопровода «Северный поток-2» не должен быть завершен. Отметим, что уже через месяц в Британию должен прибыть американский президент Дональд Трамп.

Новые санкции

Итоги дня: Освобождение моряков, новые санкции Трампа и одинокий Путин

Глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций против металлургического сектора Ирана. Ограничительные меры касаются производства стали, алюминия, меди и железа.

Погода в Украине

Итоги дня: Освобождение моряков, новые санкции Трампа и одинокий Путин

В украинской столице завтра, 10 мая, будут дожди, днем максимальная температура составит +18 градусов, а во вторник, 14 числа, не ожидаются осадки и днем прогнозируется до +22. Вместе с тем, в стране и далее погода будет дождевой и прохладной.

Автор: Оксана Ельченко
09.05.2019 21:00:26
Посещений: 73

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