Итоги дня: Клекочущее орлы в Украине, митинг под офисом Зеленского и пивные рекорды

Главная » Политика » Итоги дня: Клекочущее орлы в Украине, митинг под офисом Зеленского и пивные рекорды Итоги дня: Клекочущее орлы в Украине, митинг под офисом Зеленского и пивные рекорды

Закрыть Отправить

В ЦИК прокомментировали возможность провести дебаты на стадионе, под офисом Владимира Зеленского собрались на митинг люди, а эксперты посчитали, во сколько обойдется пасхальная корзина в Украине, — такими были главные новости сегодня, 9 апреля.

Человек дня — народный артист Украины, актер театра и кино Петр Бенюк, который сегодня в возрасте 73 лет ушел из жизни. Талантливый актер, который только несколько дней назад отметил свой день рождения, собирал полные залы в театре, а также снимался в кино. В частности, он знаком зрителям по фильмах «Голод-33», «Тарас Шевченко Завещание», «Преступление со многими неизвестными», «Вперед, за сокровищами гетмана», информируют Экономические Новости.

Скандальный борд

Читайте: Итоги дня: "Золотые" и проблемные дебаты, конец эры жетонов и агрорекорды Украины

Сегодня, 9 апреля, в Украине активно обсуждали новый борд Петра Порошенко, на котором он изображен на фоне российского президента Владимира Путина. В частности, эксперты и обычные интернет-юзеры отметили, что по закону о рекламе у Порошенко должны были получить разрешение на использование изображения у самого главы страны-агрессора. В избирательном штабе кандидата комментируя его появление, отметили, что не спрашивали согласия на использование изображения у Путина, так как он — вне закона. Также политтехнологи отметили, что сюжет борда не значит, что в команде считают Владимира Зеленского агентом Путина.

Элитный десант США

Читайте: Итоги дня: Жесткая месть за "Ведьму" и "Деда", защита Черного моря и снижение цены на газ

Сегодня стало известно о том, что в ближайшие дни 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии Соединенных Штатов Америки «Клекочущее орлы» прибудут в Украину. Вместе с нашими военными американцы будут проводить совместные тренировки.

Митинг под штабом Зеленского

Во вторник, 9 апреля, в Киеве под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского на акцию собралась большая группа людей. Полиция задержала двух мужчин, которые, по словам правоохранителей, повредили плакаты участников акции и пытались спровоцировать драку. Митинг заранее согласовали со столичными властями. Его организаторы — «Украинский комитет по борьбе с коррупцией», глава Всеукраинского профсоюза сфер компьютерной и информационной технологий и Союз офицеров Украины.

Уход Рыщука

Заместитель главы Херсонской областной администрации Евгений Рищук, которого считают причатсным к убийству активистки Екатерины Гандзюк, следом за главой ОГА Андреем Гордеевым написал заявление об отставке.

Пенные успехи

В Минэкономразвития похвастались тем, что в прошлом году в стране произвели в общем объеме более 180 000 декалитров солодового пива. Это на 1,4 процентов больше, чем годом ранее.

Пасхальная корзина

Эксперты посчитали, что самая экономная пасхальная корзина из шести традиционных для освящения продуктов станет в этом году несколько дороже и обойдется минимум в 248 гривен. Стоит отметить, а марте в два раза ускорилась инфляция. Кроме того, перед Пасхой, традиционно, растут цены почти на все продукты. Особенно — на мясные.