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Итоги дня: Клекочущее орлы в Украине, митинг под офисом Зеленского и пивные рекорды

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В ЦИК прокомментировали возможность провести дебаты на стадионе, под офисом Владимира Зеленского собрались на митинг люди, а эксперты посчитали, во сколько обойдется пасхальная корзина в Украине, — такими были главные новости сегодня, 9 апреля.
Итоги дня: Клекочущее орлы в Украине, митинг под офисом Зеленского и пивные рекорды

Человек дня — народный артист Украины, актер театра и кино Петр Бенюк, который сегодня в возрасте 73 лет ушел из жизни. Талантливый актер, который только несколько дней назад отметил свой день рождения, собирал полные залы в театре, а также снимался в кино. В частности, он знаком зрителям по фильмах «Голод-33», «Тарас Шевченко Завещание», «Преступление со многими неизвестными», «Вперед, за сокровищами гетмана», информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Клекочущее орлы в Украине, митинг под офисом Зеленского и пивные рекорды

Скандальный борд

Итоги дня: Клекочущее орлы в Украине, митинг под офисом Зеленского и пивные рекорды

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Сегодня, 9 апреля, в Украине активно обсуждали новый борд Петра Порошенко, на котором он изображен на фоне российского президента Владимира Путина. В частности, эксперты и обычные интернет-юзеры отметили, что по закону о рекламе у Порошенко должны были получить разрешение на использование изображения у самого главы страны-агрессора. В избирательном штабе кандидата комментируя его появление, отметили, что не спрашивали согласия на использование изображения у Путина, так как он — вне закона. Также политтехнологи отметили, что сюжет борда не значит, что в команде считают Владимира Зеленского агентом Путина.

Элитный десант США

Итоги дня: Клекочущее орлы в Украине, митинг под офисом Зеленского и пивные рекорды

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Сегодня стало известно о том, что в ближайшие дни 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии Соединенных Штатов Америки «Клекочущее орлы» прибудут в Украину. Вместе с нашими военными американцы будут проводить совместные тренировки.

Митинг под штабом Зеленского

Итоги дня: Клекочущее орлы в Украине, митинг под офисом Зеленского и пивные рекорды

Во вторник, 9 апреля, в Киеве под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского на акцию собралась большая группа людей. Полиция задержала двух мужчин, которые, по словам правоохранителей, повредили плакаты участников акции и пытались спровоцировать драку. Митинг заранее согласовали со столичными властями. Его организаторы — «Украинский комитет по борьбе с коррупцией», глава Всеукраинского профсоюза сфер компьютерной и информационной технологий и Союз офицеров Украины.

Уход Рыщука

Заместитель главы Херсонской областной администрации Евгений Рищук, которого считают причатсным к убийству активистки Екатерины Гандзюк, следом за главой ОГА Андреем Гордеевым написал заявление об отставке.

Пенные успехи

Итоги дня: Клекочущее орлы в Украине, митинг под офисом Зеленского и пивные рекорды

В Минэкономразвития похвастались тем, что в прошлом году в стране произвели в общем объеме более 180 000 декалитров солодового пива. Это на 1,4 процентов больше, чем годом ранее.

Пасхальная корзина

Итоги дня: Клекочущее орлы в Украине, митинг под офисом Зеленского и пивные рекорды

Эксперты посчитали, что самая экономная пасхальная корзина из шести традиционных для освящения продуктов станет в этом году несколько дороже и обойдется минимум в 248 гривен. Стоит отметить, а марте в два раза ускорилась инфляция. Кроме того, перед Пасхой, традиционно, растут цены почти на все продукты. Особенно — на мясные.

Автор: Инна Погрибная
09.04.2019 21:00:53
Посещений: 135
Инна Погрибная

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