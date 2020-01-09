Итоги дня: «Закрытые» версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды

Главная » Политика » Итоги дня: "Закрытые" версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды Итоги дня: "Закрытые" версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды

Закрыть Отправить

В СНБО рассказали о возможных причинах крушения украинского самолёта в Иране, Израиль и Украина нашли компромисс по Бандере, а рост цен замедлился более чем вдвое за год, — такими были главные новости сегодня, 9 января.

Версии крушения самолета, информируют Экономические Новости.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о том, что лучшие эксперты из Украины рассматривают семь разных версий крушения самолета Боинг авиакомпании МАУ в Иране. Три версии являются «закрытыми», ещё четыре — в открытом доступе, но окончательную причину пока что назвать невозможно. Сегодня днём Государственная комиссия, созданная в Украине, констатировала, что на двигателях воздушного судна не выявлены следы пожара. Об этом рассказал информатор, который констатировал, что версия выхода из строя двигателей не подтверждается.

Отчет Ирана

Также, в четверг организация гражданской авиации Ирана обнародовала предварительный отчет по авиакатастрофе. В первоначальном расследовании говорится о том, что украинский самолет загорелся в воздухе перед катастрофой и намеревался вернуться в аэропорт. Также, согласно сегодняшнему отчету, от экипажа Боинга «не поступало никакого сообщения о необычных обстоятельствах полета».

Читайте: Итоги дня: Жестокие игры США и Ирана, громкое заявление Эстонии и гастролёры РФ в Украине

Версия США

А вот в США выразили уверенность, что самолет рейсом Flt 752 был по ошибке сбит зенитной ракетой Ирана после атаки страны на американские военные базы в Ираке. Американское СМИ, ссылаясь на официальные лица, сообщило о том, что разведка США уловила сигналы включения радара, и спутник обнаружил инфракрасные вспышки двух пусков ракет, скорее всего, SA-15. После этого вскоре последовал еще один инфракрасный сигнал – уже от падающего самолета. В Иране уже официально опровергли эту версию.

Читайте: Итоги дня: Жестокие игры США и Ирана, громкое заявление Эстонии и гастролёры РФ в Украине

А вот глава Белого дома Дональд Трамп также выразил уверенность в том, что техническая неисправность не является причиной катастрофы украинского самолета Boeing 737 в Иране.

Военная мощь в Черном море

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО планирует усилить присутствие в Черном море, как в важном для себя стратегическом объекте. «Три страны НАТО являются прибрежными государствами Черного моря – это Турция, Болгария и Румыния, еще две страны региона – Грузия и Украина – являются ценными партнерами НАТО», — заявил генсек НАТО.

Компромисс по Бандере

Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко передал израильской стороне позицию по контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики. Надоленко заявил о том, что возрождение и сохранение национальной памяти народа Украины является одним из приоритетных направлений политики нашей страны, а дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов в этом вопросе.

Замедление цен

Госслужба статистики в четверг, 9 января, сообщила о том, что по итогам 2019 года инфляция в стране составила 4,1%, тогда как годом ранее она была на уровне 9,8 процентов. Оба показателя оказались рекордными с 2014 года. Так, по итогам прошлого года инфляция оказалась самой низкой за последние пять лет. В 2013 году она составила 0,5%, в 2014 — 24,9%, 2015 — 43,3%, 2016 — 12,4%, 2017 — 13,7%, в 2018 — 9,8%.

Протесты в Абхазии

На оккупированной Российской Федерацией грузинской территории Абхазии сегодня, 9 января, начались массовые протесты с требованием выборов. В результате протестов уже есть пострадавшие. Местные СМИ сообщили о том, что оппозиционеры недовольны результатами выборов главы Абхазии. Нынешний лидер Рауль Хаджимба обошел кандидата от оппозиционной партии Алхаса Квицинию, всего на один процент.

Историческое везение

В Канаде в лотерее Lotto Max счастливчик выиграли самый большой джекпот в истории страны. Человек, о котором пока что мало известно, стал в одночасье богаче на 70 миллионов долларов, но пока что не забрал свой выигрыш.