Итоги дня: Победное решение по делу Украина-РФ, признание ПЦУ и новый безвиз

Главная » Политика » Итоги дня: Победное решение по делу Украина-РФ, признание ПЦУ и новый безвиз Итоги дня: Победное решение по делу Украина-РФ, признание ПЦУ и новый безвиз

Закрыть Отправить

Суд ООН обнародовал решение по делу Украина-РФ, один из старейших патриархатов признал ПЦУ, а украинцы могут теперь без виз посещать ещё одну страну, — такими были главные новости сегодня, 8 ноября.

Человек дня — российский художник-реставратор, правозащитник. один из организаторов протестных митингов на Болотной площади в 2012 году Сергей Шаров-Делоне. После начала войны в Украине, мужчина сразу заявил о поддержке нашей страны, проводил пикеты, требовал освободить политзаключенных. Причиной смерти стал рак лёгких, с которым правозащитник боролся в последние месяцы, информируют Экономические Новости.

Решение суда

Читайте: Итоги дня: Газовый союзник Украины, экспортный потолок и возвращение 90-х

Международный суд ООН в пятницу, 8 ноября, вынес своё решение по предварительным возражениям, выдвинутым РФ по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Решение суда размещено на 50 страницах, потому судья Абдулкави Ахмед Юсуф оглашал решение больше 55 минут. Если коротко: Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Как пояснили в МИД, решение важно, так как российской стороне первый раз в истории придется отвечать за нарушения прав человека и международного права

Очередное признание

Читайте: Итоги дня: Условия "Газпрома", зарплатные ожидания и истерика боевков на Донбассе

Старейший после Вселенского Патриархата Александрийский патриарх официально признал автокефальную Православную церковь Украины. Как сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), во время литургии в пятницу, 8 ноября, его духовный лидер, патриарх Феодор II поминал имя митрополита Киевского Епифания.

Предложение главе Alibaba

Президент Украины Владимир Зеленский сеодня, 8 ноября, встретился с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма, а также предложил ему открыть в Украине R&D-центр (исследовательский центр) компании. Кроме того, глава государства выразил заинтересованность в совместных образовательных проектах, в частности в сфере информационных технологий, ведь Украина стремится создавать конкурентный ИТ-продукт. В свою очередь, богатейший человек Китая отметил потенциал Украины, перечислив среди достоинств нашей страны плодородную землю, открытых и готовых к изменениям людей, красивых женщин, богатую историю.

Перенос развода

Боевики сорвали разведение сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области. Позже стало известно о том, что разведение сил и средств вблизи Петровского начнется 9 ноября в 12:00.

Безвиз с Монголией

В посольстве Украины в Варшаве сегодня торжественно подписано соглашение между правительствами Украины и Монголии о взаимной отмене виз. Теперь украинцы смогут въезжать в Монголию без виз на 90 дней в течение 180 дней.