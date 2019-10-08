Итоги дня: Спецоперация с важным свидетелем, показания Сенцова и камень по Кремлю от Лукашенко

Главная » Политика » Итоги дня: Спецоперация с важным свидетелем, показания Сенцова и камень по Кремлю от Лукашенко Итоги дня: Спецоперация с важным свидетелем, показания Сенцова и камень по Кремлю от Лукашенко

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Белорусский президент Александр Лукашенко назвал Россию стороной конфликта и обвинил европейские страны в бездействии, а в Украину приближается бабье лето, — такими были главные новости сегодня, 8 октября.

Человек дня — бывший депутат ВРУ Сергей Пашинский. 7 октября столичный Печерский суд арестовал его, и это событие сильно взволновало общество. Дело в том, что это первый громкий арест кого-либо из представителей прошлой правящей коалиции. Обвинения, которые нависли на Пашинском, грозят ему лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Сам же экс-нардеп сразу же обвинил в своем преследовании Андрея Портнов, информируют Экономические Новости.

Заявление Лукашенко

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Президент Беларуси Александр Лукашенко довольно неожиданно заявил о том, что Российская Федерация является стороной конфликта на Донбассе. «Батька» призвал европейские страны принимать более активные и действенные меры, чтобы остановить войну в Украине. Также, он отметил, что его страна готова сыграть свою роль в миротворческом процессе, если на это будет воля и договоренность между Украиной и РФ. Конечно же, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не согласился с оценкой Лукашенко.

Важная спецоперация СБУ

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Контрразведка СБУ провела спецоперацию, в результате которой экс-боевик «ЛНР» отказался от участия в незаконном вооруженном формировании и перешел на сторону Киева. Следствие показало, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. К тому же — мужчина предоставил следствию важные доказательства вооруженной агрессии России в Украине. Ввиду этих обстоятельств суд решил освободить мужчину от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Где будут войска ВСУ

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак рассказал, что в результате разведения войск на территории восточной Украины наши военные отойдут на позиции, которые занимали три года назад. По его словам, войска намерены развести зеркально на расстояние километра от линии разграничения в обе стороны.

Удар Сенцова по РФ

Освобожденный политзаключенный Кремля Олег Сенцов продолжает активно использовать свою свободу, продолжая борьбу. Режиссер дал показания Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. В ООН заявили о том, что полученную от украинца информацию использовать для «анализа ситуации с правами человека на территории крымского полуострова, подготовки публичных докладов, для привлечения виновных к ответственности».

Погода в Украине: бабье лето на пороге

Холодная погода, которая властвовала в стране в последнее время, на время отойдет и уступит место долгожданному бабьему лету. Ближе к выходным температура постепенно будет подниматься всё выше и выше. С воскресенья, с 13-го октября, в страну придёт тепло (до 23 градусов). Это ещё более приятно, учитывая, что понедельник в Украине официальный выходной.