Итоги дня: Предложение поговорить от Зеленского и последствия холостой телебомбы

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Телеканал NewsOne отменил телемост с телеканалом Кремля, который вызвал бурю негодования в стране, президент Украины Владимир Зеленский предложил переговоры Путину в компании авторитетных мировых лидеров, а ЦИК снял с регистрации 17 кандидатов, — такими были главные новости сегодня, 8 июля.

Человек дня — грузинский телеведущий программы «Посткриптум» Георгий Габуния, который оказался в центре громкого скандала после того, как в эфире разразился матерными словами в адрес российского президента Владимира Путина. После этого у кремлевских пропагандистов началась информационная истерика, а президент Грузии Саломе Зурабишвили принесла извинения за поступок ведущего. Стоит отметить, что прошлой зимой ведущий уже попадал в скандал, когда показал в эфире телеканала женский половой орган, объяснил его структуру и назначение. После скандального высказывания телеканал «Рустави 2» прекратил вещания, но днем, 8 июля, возобновил работу, информируют Экономические Новости.

NewsOne отменил телемост с телеканалом Кремля

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Телеканал NewsOne Тараса Козака, близкому к Виктору Медведчуку, заявил, что отменяет так называемый телемарафон «Надо поговорить» с российским пропагандистским каналом. Тем не менее, костер уже разгорелся и украинцы требуют справедливости. Юрий Луценко заявил о том, что Генеральная прокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены. По словам прокурора, все «причастные — от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс — вызваны на допрос» и сейчас «готовится представление в суд об аресте активов.

Реакция Зеленского

На скандал с телемостом отреагировал и Президент Украины Владимир Зеленский, который считает, что что вместо этого нужно говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и что он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске. «Я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мей, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон», — таким составом Зеленский предложил обсудить, чем Крым и кто находится на Донбассе. В Кремле оперативно отреагировали на предложение о переговорах. По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, предложение Зеленского будет рассмотрено. «Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Это новая инициатива», — написал Песков.

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Снятые депутаты

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатами в народные депутаты 17 человек по их заявлениям. Также, Центризбирком объявил предупреждение за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов 38 кандидатам в народные депутаты, зарегистрированным в одномандатных избирательных округах. Их фамилии комиссия не называет.

Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС

Вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит сегодня в Киеве. Отметим, Иванна Климпуш-Цинцадзе является членом первой десятки предвыборного списка партии Порошенко «Европейская солидарность», нередко публично критикует шаги команды президента.

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