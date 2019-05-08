Итоги дня: Непризнанные паспорта, полет цен и разгромленные боевики

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Украина не будет признавать российские паспорта на Донбассе, в стране усилился рост цен, а боевики отменили режим прекращения огня, — такими были главные новости сегодня, 8 мая.

Человек дня. Сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения, потому в этот день мир вспоминает более 80 миллионов жертв Второй мировой войны. В нашей стране эта дата была введена в марте 2015 года. Символ Дня памяти и примирения — красный мак, информируют Экономические Новости.

Непризнанные паспорта

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Глава правительства Владимир Гройсман заявил о том, что все российские паспорта, выданные на территории Украины, будут признаны незаконными и недействительными как при пересечении украинской границы, так и при использовании внутри страны. Кроме того, незаконными признаны и те органы, которые выдают эти «паспорта».

Месть ВСУ

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На Донбассе наблюдается серьезная эскалация — один украинский военный погиб с начала текущих суток и один накануне. Враг 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, но получил мощную ответку. Так, трое сепаратистов были уничтожены, еще двое — получили ранения. Кроме того, украинские подразделения уничтожили две боевые машины пехоты противника и долговременное огневое сооружение.

Рост зарплат у военных

Глава Минобороны Степан Полторак подписал приказ об увеличении размеров вознаграждений за участие в операции Объединенных сил на Донбассе на 5 тыс грн военнослужащим, находящимся на линии соприкосновения, и на тысячу — в других районах ООС. Таким образом, контрактники на первой линии боевого соприкосновения будут получать болтше 27 тысяч гривен.

Рост цен в Украине

В стране свой рост продолжает инфляция. По итогам прошлого месяца потребительские цены в сравнении с мартом выросли на один процент. Больше всего подорожали в стране овощи (теперь глядя на лук люди плачут еще сильнее) – 47,1%, железнодорожный пассажирский транспорт – 28,9%, автодорожный пассажирский транспорт – 24,6%, услуги канализации – 24,2% и природный газ – 22,9%.

Игра престолов: Starbucks получил миллиарды

Кофейная чашечка на столе перед Матерью драконов стала настоящим хитом! В НВО пояснили это ляпом, который был оперативно исправлен, а маркетологи посчитали, как такой кадр озолотил богов кофе. Так, случайный продакт-плейсмент принес компании 2,3 миллиардов долларов. Кто знает, может четвертая серия «Игры престолов» порадует чизбургером McDonald’s на столе Серсеи Ланнистер?

TBH we're surprised she didn't order a Dragon Drink. — Starbucks Coffee (@Starbucks) 6 травня 2019 р.

Погода в Украине

Завтра, 9 мая, половину страны будут заливать дожди, вторую половину — согревать солнышко. Солнечной погода будет в западной части Украины, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях. Температура несколько поднимется и составит довольно комфортные 18 градусов.