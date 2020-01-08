Итоги дня: Катастрофа самолета МАУ в Иране, гнев Трампа и «историческая денежная революция»

Главная » Политика » Итоги дня: Катастрофа самолета МАУ в Иране, гнев Трампа и "историческая денежная революция" Итоги дня: Катастрофа самолета МАУ в Иране, гнев Трампа и "историческая денежная революция"

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Украинский самолёт разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, американский президент Дональд Трамп сделал экстренное обращение к нации после обстрела со стороны Ирана, а в мире появилась новая валюта, — такими были главные новости сегодня, 8 января.

Крушение украинского самолёта , информируют Экономические Новости.

Сегодняшнее утро началось с трагической новости, которая повергла в шок всю Украину: самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. В результате падения самолета погибло 737 человек, среди них — 11 украинцев.

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Обстрелы американский баз

Утренние Иран выпустил по военным базам США десятки баллистических ракет. Эти удары подтолкнули Тегеран и Вашингтон к опасной близости к войне и заставили мир с волнением наблюдать за реакцией США. С самого утра, 8 января, госсекретарь США Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и вице-президет Майк Пенс прибыли на совещание к Дональду Трампу. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала главу Белого дома прекратить провокации по отношению к Ирану.

Реакция Трампа

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Американский лидер Дональд Трамп не сразу отреагировал на обстрелы, оставив лишь маленький пост в твиттери. Вечером же (примерно в 18 часов по киевскому времени) президент США собрал журналистов, чтобы сделать экстренное заявление о том. Он заявил о том, что при нападении Ирана на военную базу США в Ираке никто не пострадал, а Америка готова ввести мощные санкции против Ирана. В сообщении также отмечено, что Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие, но Штаты готовы принять мир с Ираном. Кроме того, в своем обращении к нации Трамп заявил о том, что Сулеймани нужно было ликвидировать уже давно, а НАТО должны больше принимать участие в ситуации на Ближнем Востоке.

Денежная реформа

С начала текущего года в мире появилась новая валюта – эко, которая заменит западноафриканский франк, являющийся национальной валютой восьми государств в Западной Африке. Новая валюта войдет в обиход в Гвинее-Бисау, Кот-д’Ивуаре, Бенине, Буркина Фасо, Мали, Нигере, Сенегале и Того (большинство — бывшие колонии Франции). Лидер Франции Эммануэль Макрон назвал эту реформу исторической.

Газопровод в обход Украины

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в официальной церемонии начала работы газопровода «Турецкий поток» в обход Украины.