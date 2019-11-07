Итоги дня: Газовый союзник Украины, экспортный потолок и возвращение 90-х

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Украина подготовилась к остановке транзита газа из РФ, в Международном валютном фонде рассказали о переговорах с украинской стороной, а общество взволновало очередное громкое покушение, — такими были главные новости сегодня, 7 ноября.

Человек дня — Игорь Носко, которого сегодня, 7 ноября, президент Владимир Зеленский назначил начальником департамента гостайны СБУ, информируют Экономические Новости.

Декларация Зеленского

Глава Украинского государства Владимир Зеленский внес в электронную декларацию 0,9 миллионов гривен доходов от предоставления иностранцам в аренду имущества. Стоит отметить, что после вступления в должность президент указал в декларации 9,2 миллионов гривен годового дохода, в том числе заработная плата составила 4,1 миллионов.

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Газовый союзник Украины

«Укртрансгаз» закончил модернизацию газоизмерительной станции «Гребеники», с помощью которой можно будет реверсом качать газ из Румынии через Молдову после прекращения транзита из Российской Федерации. Важность этой модернизации состоит в том, что она позволила повысить маневренность и надежность функционирования ГТС.

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Переговоры в МВФ

Сегодня директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс рассказал о том, что Украина и МВФ продолжают дискуссию о новой программе сотрудничества, но процесс требует времени. Представитель главного кредитора Украины подчеркнул важность укрепления верховенства права и борьбы с коррупцией в нашей стране, и отметил прогресс в обсуждении фискальной и монетарной политики.

Проблемы экспорта

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба сделал тревожное заявление, отметив, что объем украинского экспорта в Евросоюз уже достигает «потолка». Выходом из ситуации он считает расширение товарного ассортимента украинского экспорта в страны Европейского союза. Второй путь роста — эт увеличение количества украинских компаний, которые работают в Европе.

Громкое покушение в Украине

Жителей Украины эта утренняя новость взбодрила сильнее, чем утренняя чашка кофе. Стало известно о том, что в столице убийца на мотоцикле совершил дерзкое покушение на украино-российского бизнесмена Игоря Сало. Директор фармакологической фирмы и водитель не пострадали, а вот телохранитель погиб на месте. Покушение сильно взволновал общество, так как стало очередным звеном в цепочке заказных убийств и заставило говорить о возвращении 90-х.

Погода в Украине: аномальный ноябрь

«Бабье лето», которое держало украинцев в приятном плену, уже совсем скоро сменится резким похолоданием. Погоду первой недели ноября вполне можно считать аномальной, так как средняя суточная температура 4 и 5 ноября отмечена выше тринадцати градусов. Тем не менее, греться в этих теплых ноябрьских лучах осталось недолго: уже через несколько дней в страну ворвётся холодный воздух, а земля посеребрится.