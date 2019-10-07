Итоги дня: Поворот в импичменте Трампа, ключи к формуле Штайнмайера и судьба боевиков

Главная » Политика » Итоги дня: Поворот в импичменте Трампа, ключи к формуле Штайнмайера и судьба боевиков Итоги дня: Поворот в импичменте Трампа, ключи к формуле Штайнмайера и судьба боевиков

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Штайнмайер пояснил, что же содержит «формула Штайнмайера», в деле об импичменте президента США Дональда Трампа появился еще один обличитель, а в «Слуге народа» рассказали о судьбе боевиков ОРДЛО, — такими были главные новости сегодня, 7 октября.

Человек дня — украинская актриса Марина Куклина, которая 5 октября умерла от тяжелой болезни в возрасте 33 лет. Коллеги талантливой актрисы театра и кино вспоминают о ней, называя девушку невероятным человеком, который «светился добротой». На счету Марины большое количество как эпизодических, так и главных ролей в кино и сериалах, а также — она покорила театральную сцену, информируют Экономические Новости.

Формула Штайнмайера и Штайнмайер

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, которому в последнее время дико икается из-за постоянных упоминаний его имени, рассказал, что его формула содержит попытку упростить процесс выполнения Минских соглашений. Он заявил о том, что формулу не писали под влиянием Российской Федерации.

Условия работы формулы

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В МИД Украины рассказали, что сама по себе эта пресловутая формула ничего не значит. Она сможет работать только после того, как появится закон о проведении выборов и закон об особом статусе. Глава внешнеполитического ведомства заявил о том, что эти законы должны согласовать украинское общество и депутаты.

А вот общество на сегодня расколото своим отношениям к формуле. В последние дни по всей стране прокатились протесты.

Судьба боевиков

Народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко рассказал о том, что донецкие боевики, которые стали на сторону РФ, могут покинуть территорию оккупированного Донбасса вместе с выводом российских войск. Вместе с тем, они могут и остаться, но без оружия и участия в правоохранительных органах.

Сорванный отвод войск

Призрачное разведение войск, которое сегодня должно было начаться в Золотом и Петровском, было сорвано. Боевики продолжают стрелять (сепаратисты двадцать минут обстреливали Золотое), а в Кремле отметились циничным заявлением. В РФ продолжают твердить, что никак не влияют на отвод войск, так как якобы не являются стороной конфликта. В Кремле решили не снимать маску, с которой уже буквально сроднились за последние пять лет. Вместе с тем, в Москве дали понять, что намерены проследить за тем, как Украина отводит войска от Петровского и Золотого на Донбассе.

А вот в СМИ заявили о том, что начало разведения сил в Золотом перенесли на 9 октября.

Карикатура Керри

Популярнейший американский актер и комик Джим Керри нарисовал яркую карикатуру на скандальный телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. «Отец мошенничества сделал Зеленскому «предложение, от которого нельзя отказаться», — подписал рисунок с президентами талантливый артист. Мир продолжает обсуждать Украину, но не в самом лестном контексте:

Новый информатор

Дела американского президента и правда плохи. В деле об его импичменте засветился еще один информатор. О его появлении сообщил юрист Марк Заид, который представляет интересы и первого свидетеля. Имени этого таинственного обличителя пока что не называют, но известно, что он также работал в разведке. В свою очередь, защитник президента Дональда Трампа Руди Джулиани написал, что не удивлен появлением еще одного «секретного источника», в очередной раз повторив свою мантру о том, что расследование является политически мотивированным.

Смерть самой старой собаки

В Харькове умерла собака, которую официально признали самой старой в стране. Мопс с нежнейшим именем Луша Толстенькое счастье скончался в возрасте 19 лет и 6 месяцев. Его рекордно длинную жизнь считают примером того, на какие чудеса способна настоящая огромная любовь. Хозяева решили, что после смерти своего друга не будут заводить новую собачку.