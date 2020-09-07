Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации

Главная » Политика » Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации

Закрыть Отправить

Зачем Кремль пошел на покушение на Навального, почему план провалился и Алексей остался жив, почему множество политических убийств и террористических актов, совершенных путинскими киллерами, остаются безнаказанными и нераскрытыми, в том числе и на оккупированных украинских территория, почему Беларусь ждет террор против протестующих, массовые аресты, эмиграция и фактически аншлюс с Россией, что сделают путинские олигархи с беларуской экономикой и почему ставшие безработными беларусы вынуждены будут искать работу в Польше и России на рабских условиях.

Почему США не введут «адские санкции» против России из-за отравления Навального «Новичком», почему Макрон так «влюблен» в Путина, а Меркель – в «Северный поток 2», почему ультраправые, ксенофобы и радикалы, завербованные и подкармливаемые путинской агентурой, надирают обороты в Европе и Украине, при каких условиях может произойти полномасштабное вторжение российских войск в Беларусь, что должен сделать Путин, чтобы Евросоюза перестал отмазываться «глубокой обеспокоенностью» и ввел серьезные санкции, почему Россия не начнет полномасштабное военное наступление на Украину и насколько верны слухи о том, что сына Патрушева готовят в приемники Путину, об этом и многом другом в эксклюзивном интервью изданию «Экономические новости» рассказал социолог и крупнейший исследователь путинизма Игорь Эйдман., информируют Экономические Новости.

Почему Кремль пошел на покушение Алексея Навального, если это было преднамеренное отравление то с какой целью, какой был первоначальный замысел и что пошло не так?

Я бы скорее удивился, если бы Путин не попытался это сделать. Кремль привык расправляться со своими политическими оппонентами самым жестоким образом. Примеры тому – убийства Щекочихина, Немцова, Политковской, Литвиненко, отравления Хангошвили в Берлине, Вороненкова в Киеве и многих других не лояльных к режиму политических и общественных деятелей. Поскольку для них другого способа нет, они не умеют побеждать политически, они умеют побеждать с помощью насилия и террора. Это нормальный порядок вещей для преступников в Кремле, которые фактически узурпировали власть в России, захватили страну и ее население в качестве заложников. Причем, захватили власть незаконным и не демократическим методом, поскольку выборы в России фальсифицируются примерно так же, как и в Беларуси.

Следует отметить, что Навальный давно мозолит глаза путинской олигархии. Некоторые люди в России его лично остро ненавидят. Например, Золотов, не последний человек, начальник Росгвардии, или миллиардер Усманов, а еще давний оппонент Навального — председатель следственного комитета России Бастрыкин, или бывший Президент и Премьер-министр Медведев.

Читайте: Иран готов предоставить свои порты для российских военных кораблей - СМИ

Каждый из них без проблем мог давно заказать Навального и организовать на него покушение, убийство, отравление, уголовный процесс или тюрьму. Да, все что угодно!. У них для этого есть достаточно денег и силовых ресурсов. Но, видимо, на это не давал отмашку Кремль, лично сам Путин. Поскольку решение по политикам такого уровня принимает в России, в авторитарном государстве, первое лицо – Путин.

А почему он не давал отмашку? Полагаю, что помимо людей, которые были заинтересованы в расправе над Навальным и говорили о том, что необходимо заткнуть Навальному пасть, чтобы не гавкал, были и те люди в окружении Путина, хитрые манипуляторы, технологи, типа Кириенко, которые рекомендовали Путину не прибегать к жестким методам борьбы, чтобы не делать из него героя. Вместо этого предлагая попросту дискредитировать Навального, втянув его в схемы и махинации, а после того как он будет дискредитирован, его сторонники и сами от него отвернутся. Типа, проблема исчезнет без лишней шумихи. Видимо Путин надеялся, что те хитрецы и жулики смогут реализовать этот план. Но проходит год за годом, а у них ничего не получается, и к рейтингу и репутации Навального ничего не прилипает.

Чего только не придумывали они за это время. Например, вы знаете почему его не посадили? План был прост. Навального хотели втянуть в выборы на пост московского мэра, и на этих выборах полностью «опустить», обыграть с разгромным счетом. Я знаю, что ходили в администрацию Президента технологи, типа Сергея Капкова, который работал в мэрии и занимался там пиаром. Именно он придумал хитрый план использовать Навального на этих выборах. С одной стороны, он создаст видимость конкуренции, с другой, его можно легко замазать грязью и обыграть. В результате Навальный едва эти выборы не выиграл. Все дело шло ко второму туру, но они в последний момент вбросили процентов 5% голосов и благодаря этому Собянин, типа, победил в первом туре. Хотя, если по-честному, был бы второй тур, у Навального была бы возможность выиграть.

Читайте: Андрей Пионтковский: Сценарий Путина и Лукашенко по аншлюсу и трансферу власти в Беларуси провалится

После многих тщетных попыток дискредитировать Навального пришел временной дедлайн. Кроме того, подоспела череда событий в Беларуси и Хабаровске. А мы знаем кто в России выводил десятки тысяч людей на несанкционированные демонстрации во многих регионах России. Только Навальный, больше некому. Видимо они, напуганные массовыми протестами в Беларуси, давно наметившие устранение Навального, решили все-таки реализовать свой план, отчаявшись устранить его хитрыми и манипуляторными методами. Поэтому время — не случайно и мотивация абсолютно очевидна. Но все спрашивают: «Кому это выгодно»? Это выгодно Путину и компании. К сожалению, результат есть, Навального убрали из политики.

Я уверен, что он поправится и вернется в политику. Но пока людей на улицы вывести некому. В том числе, и по поводу покушения на него. Нет такого авторитетного человека, имеющего свою организацию и, главное, имеющего смелость и политическую волю вывести огромные массы людей на протест. Это доказывает, что расчет, который был у Кремля, пока оправдывается.

Многие говорят о том, что в расчетах Путина что-то пошло не по плану, поскольку Навальный жив, история с отравлений получила громадный резонанс в мире, более того, медикам клиники Шарите удалось установить вещество химической группы «Новичок» в организме Навального. На что изначально рассчитывал Путин, что самолет не сядет так оперативно в Омске, что в местной больнице успеют вывести вещество из организма до отлета Алексея в Германию, не рассчитали с дозировкой. Где в плане случился сбой?

К счастью, я не сильный специалист по ядам. Об отравлениях я читал только в исторической и художественной литературе. Знаю, были такие средневековые специалисты в этой сфере, типа Борджиа. К сожалению, самые мрачные времена средневековья вернулись в Россию и сейчас у власти находятся совершенно отмороженные средневековые феодалы, которые решают все свои задачи с помощью ядов. Полагаю, когда в ядерной державе правят какие-то бешеные бароны из средневековья — это является большой угрозой не только для лидеров российской оппозиции, но и для всего мира. От них можно ждать чего угодно.

Что касается деталей этого отравления, то мне трудно об этом судить.

Склоняюсь к мысли, что исполнители что-то налажали с дозировкой яда. Кстати, у них это довольно часто бывает. С одной стороны, яд должен подействовать. С другой стороны, он не должен отравить всех подряд. Ведь, боевые отравляющие вещества тем и опасны, что они могут нанести вред не только одному человеку, но и вызвать массовые отравления. Кроме того, факт отравления не должен быть очевиден. В России спецслужбы не заинтересованы в том, чтобы эта информация широко распространялась.

Но в данном случае, они явно намудрили с дозировкой, так уже случалось неоднократно. Например, в истории со Скрипалями. У них — как когда. Иногда получается, а бывает, что и нет. Например, Литвиненко они с большим запасом травили, так что половина Лондона фонила радиацией. В случае с Навальным, они не добрали. К счастью, Алексей жив, и я надеюсь, что он останется жив и поправится. Какой вред это нанесет его здоровью, пока не известно. Надеюсь, что этот вред не будет фатальным и принципиальным для его дальнейшей жизни и деятельности.

Будут ли «адские санкции» от США после обнародованных доказательств, что Алексея отравили веществом из группы «Новичок», Трамп пойдет против Путина и введет санкции?

Полагаю, что Трамп не введет никаких санкций. Более того, он сейчас надеется на поддержку Путина. Трамп даже не сделал официальное заявление, в связи с этим инцидентом, а это вопиющий случай.

Поэтому все дискуссии относительно санкций США против России сейчас бессмысленны. Все будет зависеть от того, будет Трамп президентом или нет. Если Трамп будет президентом, никакой международной коалиции по сдерживанию путинских властей не будет, поскольку Трамп в нее не войдет. Напротив, он будет воевать с кем угодно, выяснять отношения с Европой, Китаем и Германией, будет на голом месте устраивать разборки, но с путинской Россией он будет стараться дружить. Это мы выдели по первому сроку его президентства. А вот, если выиграет Байден, то международная коалиция по сдерживанию криминальных аппетитов путинских властей станет неизбежной, как и ужесточение политики США в отношении России.

Почему Франция вяло отреагировала на это преступление и почему Макрон так благосклонен к Путину?

Наша с вами дискуссия напоминает разговоры пикейных жилетов из Ильфа и Петрова: «Вариант, голова!», так вот, Макрон не голова, нет. Он и во внешней, и во внутренней политике демонстрирует полную беспомощность и метания из стороны в сторону. Известно, что путинские агенты работали против Макрона на выборах и их фактически взяли за руку. Но Макрон предпочел об этом быстро забыть и ни в коем случае не раздувать скандал, сейчас пытаясь играть в какую-то real politic.

Логика Макрона и других европейских политиков проста. Лукашенко или Мадуро можно не признавать и игнорировать, как будто их нет. Путин – это совсем другая история. Он глава ядерной державы, которая играет большую роль в международных отношениях и в международных конфликтах. С ним как-то надо считаться, поэтому нельзя перегнуть палку. И тут для лидеров ЕС большая дилемма, поскольку заявить во всеуслышание о том, что Путин преступник можно, но возникает вопрос, как дальше с ним вести переговоры по вопросам урегулирования ситуации в Сирии, или по поводу поставок энергоносителей.

Макрон пытается всячески лавировать и крайне неприлично себя вести, прыгая из стороны в сторону.

Меркель, в данном случае, более последовательна. Хотя и она не является идеалом твердости. Она — не жесткий политик. Это не железная леди Маргарет Тэтчер. Она леди, но не железная. Она хорошая тетушка, я ее как-то видел вблизи. Приятная женщина! Но, несмотря на двусмысленность ситуации, мы слышим очень жесткие заявления в Германии относительно инцидента с Навальным. Например, Председатель парламентского комитета Бундестага по международным делам Норберт Реттген во всеуслышание и напрямую называет Путина преступником. Подобное заявление демонстрирует начало нового этапа во взаимоотношениях Европы и России.

Это говорит о том, что дальше уже невозможно играть в эту игру, делая вид, что ничего не происходит, продолжая вести с Путиным переговоры, как с нормальным руководителем государства. Это игра и, если даже она пока и не заканчивается, то в нее становится все сложение играть. И многие европейские политики уже пытаются от этой игры отказываться.

На фоне отравления Навального заявление Меркель о том, что данный скандал не должен коснуться «Северного потока 2» выглядят как демонстрация двойных стандартов Германии. Война войной, а обед по расписанию, так?

Северный поток — это вообще уникальная история. Там, видимо, вложились многие власть имущие капитальнейшим образом, поскольку заинтересованность проявляют практически все представители политической элиты. Кстати, Реттген первый из немецкой политической элиты, который высказал мнение о том, что необходимо пересматривать позицию Германии относительно данного проекта. Хотя до сегодняшнего дня практически все политики в Германии, кроме зеленых, выступали за реализацию «Северного потока 2».

Странно выглядит такое ярое единодушие и заинтересованность со стороны немецких политиков, поскольку этот проект ничего не дает Германии. Поэтому не совсем понятно, почему его пытаются протащить, несмотря на американские санкции. Более того, необходимость реализации проекта для Германии становится все менее очевидной, поскольку условия, на которых его сейчас пытаются реализовать, ставит под вопрос его экономическую целесообразность.

Я не хочу вдаваться в детали, но на сегодняшний день вводятся такие законодательные ограничения, что ожидания Путина не оправдаются в любом случае. Поэтому вариант, на который рассчитывает Кремль и при котором «Северный поток 2» позволит обойтись без транспортирующих стран включая Украину, в конечном счете потерпит фиаско. Даже, если Меркель не откажется от этого проекта.

Как инцидент с Навальным повлияет на отношения между Россией и Германией?

Стоит отметить, что отношения России с Германией портятся перманентно с 2014 года. Каждый раз Россия подбрасывает новые поводы задуматься для немецкой политической элиты. Год назад был убит в Берлине чеченский эмигрант Зелимхан Хангошвили.

Это убийство вызвало достаточно серьезный скандал. С Германии были высланы российские дипломаты. Более того, этот скандал только набирает обороты, поскольку скоро должен состояться суд над убийцей, который является кадровым сотрудником ФСБ России.

Но вода камень точит. Убежден, что, если бы не было убийства Хангошвили, реакция на отравление Навального не была бы такой яркой. Все эти инциденты и преступления имеют накопительный эффект, который способствует нарастанию негатива в отношении путинского режима в немецкий верхах. В связи с этим предположу, что отношения между Германией и Россией будут портиться и в дальнейшем, до тех пор пока Путин будет у власти.

Вместе с тем, не стоит ждать радикального ухудшения отношений. Жесткого разрыва не будет. Россия — ядерная держава и слишком крупный игрок во всех сферах, поэтому полностью разорвать с ней отношения Германия не может.

Если мы вспомним ситуацию в СССР, в постсталинский период, мы увидим, что Германия продолжала отношения и переговорный процесс с советским руководством несмотря на агрессию в Афганистане, на подавление Пражской весны, на преследование диссидентов. Сейчас тоже вряд ли что-то изменится, несмотря на все эти печальные события и дипломатические демарши.

Почему сторонники авторитарных правительств, такие как Владимир Путин и Александр Лукашенко, набирают силу во всем мире: Марин Ле Пен во Франции, Маттео Сальвини в Италии, американец Стив Бэннон, объединение экстремистских националистических групп по всей Европе, даже в Украине партия Шария набирает обороты и на местных выборах обещает собрать неплохой урожай голосов?

Такой тренд был и раньше. Всегда были какие-то маргинальные организации, которые неожиданно возвышались. Но, обычно, это длилось недолго. Эти все ребята, о которых вы сказали выше, не чужды российских спецслужб и связи эти хорошо прослеживаются.

Или, например, партия «Альтернатива для Германии» (AfD), которая набрала обороты в связи с кризисом беженцев. На мой взгляд, это своего рода реакция консервативной части общества на глобализацию, на открытие границ, приезд в Германию большого числа инокультурных людей различных национальностей. Безусловно, реакция консервативной части населения Германии была гипертрофирована. Конечно, были какие-то криминальные эпизоды и определенные сложности, связанные с беженцами. Но существует не меньше эпизодов, в том числе и террористической направленности, которые связанны с деятельностью правых националистов, которые время от времени устраивают потасовки и акции террора.

Но в целом, беженцы — достаточно приличные люди. Я их встречал в разных ситуациях. Это все легенды и мифы, что они отрицательно настроены к европейской цивилизации. Наоборот, они хотят интегрироваться, хотят здесь жить, хотят, чтобы их дети здесь выросли в более гуманной и сытой обстановке, чем в их родных странах.

Нет ли у вас ощущения, что уникальный и мирный протест белорусов обречён? И что ждет Беларусь в ближайшее время, если Лукашенко не удастся убрать, террор против протестующих и аншлюс с Россией, массовые аресты, еще более массовая эмиграция и постепенно все вернется на круги своя?

Думаю, Лукашенко так и будет себя вести, постепенно беря бразды правления в свои руки. Но тут есть несколько важных моментов. Лукашенко может остаться у власти только на кремлевских штыках, что он сейчас активно и пытается сделать, включив Россию в конфликт с собственным народом. А путинские власти и рады. Но они попросят за это — дорогую плату. Они полностью уничтожат суверенитет Беларуси и сделают Лукашенко, в лучшем случае, наместником императора, таким себе генеральным комиссаром Беларуси.

Безусловно, амбициозному Лукашенко этого не надо. У него другие планы. Он хочет, чтобы Беларусь стала независимой и абсолютной монархией. Лукашенко будет абсолютным монархом, и будет передавать свою власть по наследству, например, сыночку Коленьке, который у него уже в качестве принца давно фигурирует. Поэтому между Лукашенко и путинскими властями отношения не столь просты. Кроме того, долгосрочные цели у них совершенно разные.

Убежден, что сейчас Кремль будет резко нагибать Лукашенко, чтобы он подписал все документы по ускоренному аншлюсу Беларуси с Россией. После этого он будет как король Лир — без власти и полномочий. А если будет брыкаться, они его просто устранят.

Следующим шагом — Кремль раздерибанит белорусскую экономику. Это довольно жирный и лакомый кусок. Одни нефтеперерабатывающие заводы чего стоят. Там приличная промышленность, даже машиностроение на должном уровне в отличие от России. Далее Россия закроет нерентабельные предприятия, уволив больше половины сотрудников, модернизировав и сделав убыточные предприятия прибыльными.

Сейчас политика Лукашенко такова, что он держит людей на предприятиях вне зависимости от их рентабельности. У России другие приоритеты. После всего вышесказанного, российские олигархи начнут качать с Беларуси бабки, причем очень активно. Клондайком Беларусь может и не станет, но, у Ротенберга и Тимченко прибавится пару нулей на банковских счетах.

А что в таком случае надо предпринять белоруской оппозиции, поскольку нынешнее затишье не вечно. Если ничего не предпринять, дальше будет откат назад?

На сегодняшний день, белорусская оппозиция находится в определенном цугцванге (положение в шахматах при котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции — прим.ред.).

С одной стороны, они понимают, что любая революция не вечна и носит временный характер, поскольку люди устают эмоционально, физически и впадают в апатию. Далее начинаются реакции в виде контрреволюций и террора властей. Более того, оппозиция видит, что процесс аншлюса уже начат. Думаете зря Мишустин с большой делегацией приехал в Минск, а Лукашенко скоро поедет к Путину? Они как раз и договариваются о деталях аншлюса. С другой стороны, и это ключевое, белорусская оппозиция абсолютно не понимает, что делать дальше.

На мой взгляд, единственный выход сейчас — это нарастание противостояния с властями. Должны произойти новые, еще более жесткие столкновения. Жертвы, которые всколыхнут белорусское общество и, возможно, заставят, если не этих ублюдков и садистов омоновцев, то других военных присоединиться к восставшим с оружием в руках. Это единственный шанс на свержение Лукашенко. Но, оппозиция на это не пойдет, поскольку не готова к этому морально, ментально, не уверена в своих силах и просто не готова к такому жесткому сопротивлению.

Я сам никого ни к чему не призываю. Не потому, что я боюсь. Просто я живу в Берлине и ничем не рискую, и не могу призывать людей рисковать собой в Минске. Это как в анекдоте про Ленина, который призывал рабочих идти на баррикады из швейцарского кафе. Но есть некие объективные обстоятельства, объективные исторические закономерности того, как идут революции. Как правило, без дальнейшего нарастания все схлопывается и начинается террор против восставшего народа. Который начинают душить по одиночке.

Но, мы же видели десятки тысяч людей на улицах по всей стране, людей, которые не побоялись выйти и противостоять вооружённым отморозкам. Кроме того, недавний опрос продемонстрировал, что в отличие от россиян, более 50% которых не против присоединения Беларуси, только 17% белорусов готовы к воссоединению с Россией. Думаете, белорусы позволят так просто Лукашенко сдаться на милость Путину?

Я не сказал об этом, вы за меня озвучили очень важный момент. Беларусь — это страна ментально близкая к Европе, гораздо ближе, чем к России. Так было всегда, даже в СССР. Когда я общался с белорусами, то отметил для себя, что они были очень европейские, сдержанные, работоспособные, без вот этого российского «гуляй рванина». Он ментально даже на немцев чем-то похожи. Конечно, они хотят в Европу, а не в Россию. Вопрос в том, что план Путина предполагает, чтобы руками Лукашенко уничтожить оппозицию, затоптать ростки этого протестного движения. Далее, обескровленную, обессиленную революцию и людей в состоянии апатии, которые уже не в силах будут противостоять, склонить на свою сторону и осуществить аншлюс.

Кроме того, многие будут считать, что аншлюс — это меньшее зло по сравнению с сохранением суверенного диктатора и абсолютного монарха сошедшего с ума. Они решат, пусть лучше какой-то вменяемый менеджер от Путина будет руководить страной, чем сбрендивший диктатор.

Как бы вы прокомментировали слова главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля, который недавно сказал, что «ЕС не намерен превращать Беларусь во вторую Украину». Правильно я понимаю, что ЕС заинтересован в сохранении статус-кво: независимая Беларусь с Лукашенко лучше, чем Беларусь без Лукашенко, но и без суверенитета?

Безусловно, ЕС заинтересован в свободе и демократии в Беларуси, просто из идеологических соображений. Но ЕС также не заинтересован в том, чтобы начался какой-то новый виток противостояний с Россией, как-то война, или другая интервенция.

В российских СМИ пытаются протолкнуть идею о том, что США были как-то заинтересованы и спонсировали революцию в Украине. В действительности, они абсолютно не были заинтересованы в этом, поскольку они, в принципе, не заинтересованы в конфликте. Тут важно понимать европейский менталитет. Самое последнее дело — это конфликт. Конфликт — это всегда плохо. Лучше худой мир, чем добрая ссора. Они хотят все тихенько, аккуратненько и спокойненько.

Они бы хотели, чтобы Лукашенко куда-то делся, испарился и белорусы освободились и была бы демократия. Но в тоже время Евросоюз не хочет, чтобы Россия вторгалась в Беларусь и началась война. Поскольку Европе надо будет напрячься, что-то делать, и как-то на это реагировать.

Как вы расцениваете заявление Путина о формировании резерва из сотрудников правоохранительных органов, которые помогут Лукашенко «при необходимости». Считаете ли вы это реальной угрозой независимости Беларуси и угрозой для Украины и Польши, если российские силы окажутся в Беларуси?

Несомненно, войска Путина в виде дагестанского ОМОНа и ряда других спецподразделений уже давно находятся в Беларуси. Он будет постепенно наращивать военное присутствие, так называемых «их там нетов». А потом Лукашенко окажется окружен добрыми дядьками, очень вежливыми, которые в любой момент могут ему сказать, чтобы он собирался с вещами на выход и отправят его в Ростов.

Российские «вежливые люди» — это не только угроза для восставших белорусов, но и для диктатора Лукашенко. Я думаю, что Путин не готов сейчас на какую-то агрессию, как это было в Украине. Его на Западе немного обложили, санкции работают, чтобы он там не вякал.

С другой стороны, экономическая ситуация в России безрадостная и брать на себя еще одну войну, бюджет не потянет. Кроме того, внутри страны неспокойно и популярной эта война в России не будет, чтобы там не орали сумасшедшие Соловьёвы по телевизору.

Евросоюз, США и многие другие страны уже осудили насилие в Беларуси, а также призвали к честным выборам и немедленному освобождению всех задержанных. Но это только заявления, на которые ни Путин, ни Лукашенко не реагируют. Возможно реакция Запада должна быть более жесткой?

Безусловно, нужна более жесткая реакция. Кстати, я все время писал, и Навальный также говорил об этом, что нужны персональные санкции против всей российской правящей верхушки и бизнес-олигархата. Они все имеют очень серьёзные активы на Западе, в том числе, и в Германии. У них у всех за границей учатся дети и здесь их — второй дом. Куда ни плюнешь, если место хорошее и красивое в Германии, там множество домов российских бандитов и жуликов.

Безусловно, власти Германии все это знают, все они находятся на карандаше, но ничего реально не предпринимается. Если какие-то потуги и происходят, то они сходят на нет. Помните, во Франции олигарха Керимова взяли прямо «на кармане», но впоследствии он выпутался. В Испании накрыли целую банду питерских бандитов, также все было спущено на тормоза.

Хотел бы обратить ваше внимание на два момента, почему санкции не работают, не вводятся, а если какие-то меры предпринимаются, то они оказываются непоследовательными. Первое — это огромный пиетет западного законодательства перед частной собственностью. Знаете, чем отличается положение российских политиков от советской элиты, и почему они были нерукопожатные? Потому что они были классово чужды Западу. А вот нынешняя элита классово близка ему. Они тоже крупные собственники и бизнесмены. По сути, все европейское законодательство заточено под интересы собственников, в том числе и крупных. Российские собственники этим пользуются. Во всех западных уголовных процессах российские бандиты представляются честными бизнесменами.

Для того, чтобы уличить их в преступлениях, нужен какой-то сигнал из Москвы. А пока сигнала нет, они могут предъявить почетную грамоту от Патриарха Кирилла и Орден «За заслуги» от Президента Путина. И на Западе видят, что это уважаемые люди, и с ними надо считаться. Поэтому на Западе теряются. Они не могут представить, что в России крупные бизнесмены – это Доны Карлеоне, которые отмылись и теперь сходят за фордов и рокфелеров. Поэтому с юридической стороны — все очень сложно.

Кроме того, у Запада не хватает политической воли назвать преступников преступниками, потому что с ними продолжаются какие-то политические манипуляции. Потому что Россия большая ядерная страна, и с ней приходится как-то считаться. В отличии от других стран-изгоев, которые ничем не отличаются своими тоталитарными режимами от России, но с ними Западу можно вести себя совершенно по другому. Например, Венесуэла, Беларусь или Иран.

Что должно произойти, чтобы чаша терпения европейских чиновников лопнула, и они предприняли адекватные и жесткие шаги по отношению к режиму Путина?

Например, наступление российской армии на Киев.

Вы серьезно… Думаете лидеры ЕС могут быть более решительными, нежели выражать «крайнюю обеспокоенность»?

Да, думаю будет мега скандал и последуют жесточайшие санкции. Кстати, Гитлер и его нацистское руководство, также как Путин и его приспешники, какое-то время были рукопожатные в буржуазных мировых элитах. За ним также стояли крупные собственники, с которыми считались западные коллеги, что называется, братья по классу.

До какого-то момента и Чемберлен ручкался с Дювалье и Гитлером. Но любая чаша терпения переполняется. Чехословакию они съели, а когда Гитлер напал на Польшу — терпение Запада переполнилось. Так что у любого терпения есть мера. Я думаю, что мера терпения Запада, как пример, попытка захвата центральной Украины или прибалтийских стран.

Как полагаете, а насколько реально в ближайшей исторической перспективе, что Кремль пойдет полномасштабной войной на Украину?

Я думаю, что это не реально при том, что Путин еще тот отморозок. Но инстинкт самосохранения у него есть. Единственное, что может произойти – это казус, который произошел с Гитлером. Это неверная оценка последствий. Гитлер не хотел мировой войны, поскольку понимал, что это может плохо кончится. Когда он нападал на Польшу, он был уверен, что Англия и Франция в очередной раз закроют на это глаза. Он был в шоке, когда Англия и Франция объявили ему войну в ответ на начало войны Германии против Польши.

Поэтому подобный вариант возможен, если Путин, в силу своей неадекватности решит, что начать полномасштабное наступление на Украину можно и весь мир закроет на это глаза.

Полагаю, что он все-таки на это не пойдет, поскольку кроме всего прочего у него нет для этого достаточной военно-технической базы. Гитлер, до того как развязать мировую войну, привел немецкую экономика к автаркии (экономический режим самообеспечения страны — прим. ред.). Экономика Германии стала независима от мировых экономик. Это было сделано за несколько лет. Российская экономика — крайне зависима от мировой экономики. Кроме того, произошла глобализация, Россия очень зависит от мировых финансовых рынков.

В случае, если начнется новый уровень конфронтации с Западом, и как следствие — новые санкции, России стоит ждать не только катастрофического падения курса рубля, но и оглушительного падения фондового рынка. Все это невыгодно российскому руководству, поскольку они все крупные держатели акций и т.д. Они сами сильно обеднеют помимо того, что страна будет разорена.

Но ведь Путин тоже мог предположить, что отравление Навального вызовет большой резонанс в мире. Но этот шаг был сделан вне всякой логики и инстинкта самосохранения. Поэтому вторжение в Беларусь может быть вполне реальным, поскольку это лакомый кусок для Путина и его давнишняя мечта — присоединить Беларусь к России.

Относительно Беларуси я убежден, что ползучее вторжение России все-таки будет. Спецподразделения «их там нетов» — уже под крышей Лукашенко. Путин готов на этот шаг – это вызовет реакцию Запада, но эта реакция не повлияет на ситуацию в целом. Россия заявит, что российских военных там нет, форму купили в военторге, новичек — в аптеке. Они будут разводить давно известную бодягу, а Западу будет сложно взять их за жабры.

А вот пойти на реальную войну, когда в Беларусь войдет группировка российских войск и они оккупируют Беларусь, мне кажется, что к такому развороту событий Путин не готов. Хотя, если оппозиция начнет побеждать Лукашенко, Путин, возможно, и решится на такой отчаянный шаг.

Когда настанет такой момент, когда Россия встанет в едином порыве и скажет Путину: «Давай, до свидания!»?

Так не бывает в истории, что вдруг люди просто проснулись с утра и вышли на улицы. Любая революционная ситуация должна созреть и ее готовит множество субъективно -объективных факторов. Ошибки властей, ухудшение экономической ситуации, внешнеполитические провалы, военные поражения — вот это все должно накопиться в клубок и сдетонировать в определенный момент. В России такой критической массы проблем пока не скопилось.

Сейчас активно разгоняется информация о том, что Путин болен и ему в преемники готовят сына Патрушева. Как полагаете, это правда?

Я слышал про этот вброс. Это чепуха. Это разборки в провластных кругах. Кто-то, видимо, заказал этот пиар, чтобы восславить клан Патрушевых. Путин не болен, может не совсем здоров, как все немолодые люди. Но в целом, он держится вполне нормально.

Более того, при современном уровне медицины для богатых, люди живут очень долго и сохраняют при этом работоспособность. Посмотрите на основных кандидатов в президенты США, им около 80-ти лет. Трамп, которому далеко за 70, насмешливо называет Байдена маразматиком. Борьба идет в диапазоне 70-90 лет. Путину до них еще далеко.