Итоги дня: Мощь санкций, автосеконд на дорогах и «Грады» в Луганске

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Антикоррупционному суду избрали главу, ОБСЕ зафиксировала РСЗО «Град» в центре оккупированного Луганска, а подержанные авто составили 77 процентов всего авторынка страны, — такими были главные новости сегодня, 7 мая.

Человек дня — Мари Йованович, американский дипломат, посол США в Украине, главный заместитель помощника госсекретаря в Бюро по европейским и азиатским делам. Сегодня, 7 мая, в Государственном департаменте США подтвердили информацию о том, что Йованович работает в Киеве буквально последние дни. Это обычная кадровая ротация. Мари Йованович послом в Украине назначил еще Барак Обама в 2016 году, информируют Экономические Новости.

Новый антикоррупционный судья

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины избрало главой судью первой инстанции Елену Танасевич. Во вторник, 7 мая, её выбрали путем тайного голосования. Заместителем главы Антикоррупционного суда избрали Евгения Крука. Сам антикоррупционный суд должен заработать уже совсем скоро — в конце лета — начале сентября.

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Неявка Порошенко

Из-за принятия присяги у новых членов ВСУ действующий глава страны Петр Порошенко сегодня, 7 мая, не пришел на допрос по делам о преступлениях против Майдана в Генпрокуратуру. Глава ГПУ Юрий Луценко заявил о том, что проблема заключается в несогласовании графиков прокурорами.

Наставление новому президенту

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Европейский комиссар по вопросам европполитики соседства Йоханнес Хан выразил мнение о том, что украинские избиратели дали новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому мандат на деолигархизацию и на искоренение коррупции. Также, еврокоммисар заявил о том, что он предложил новому лидеру всецелую поддержку ЕС в отношении реформ, приносящих пользу украинцам.

Танки в Луганске

СММ ОБСЕ зафиксировала системы залпового огня «Град», танки, гаубицы и ЗРК за пределами мест отвода вооружения на оккупированной Луганщине и непосредственно в Луганске.

Американский гигант покидает РФ

Стало известно о том, что американская финансовая корпорация Morgan Stanley намерена отправить официальное сообщение Центробанку РФ о прекращении банковских операций со страной с первого квартала 2020 года. Все это последствия санкций, который были введены в отношении РФ Соединенными Штатами, Европой и рядом других стран.

Новые санкции

Кроме того, Украина хочет, чтобы против России были введены и новые санкции за то, что под арестом так и остаются украинские моряки.

Б/у наплыв

Ассоциация Укравтопром сообщила о том, что с начала 2019 года в нашу страну было ввезено больше 200 тыс подержанных легковых авто. половина из которых — старше десяти лет. Доля ранее использованных старушек в сравнении с прошлым годом возросла в 3,5 раз. Самыми популярными марками импортного б/у авто в прошлом месяце стали: Volkswagen Passat – 1,514 тысяч единиц, Skoda Octavia – 1,15 тысяч и Renault Megane – 1,138 тысяч атомобилей.

Погода в Украине не улучшается

Экватор недели не принесет украинцам долгожданное тепло и солнышко. Циклон крепко взялся за нашу страну, потому завтра, 8 марта, погода в Украину будет холодной и мокрой. В центре страны температура прогреется примерно до 17 градусов, на Юге — до 19, на Западе — до 14 градусов тепла. В столице градусники покажут 12-14 градусов, ночью будет идти дождь, днем — облачно.