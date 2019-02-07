Итоги дня: Судьбоносное изменение Конституции, валютная либерализация и жесткое предупреждение работодателям

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Рада приняла несколько важных решений, в КМУ жестко предупредили работодателей, а в деле об отравлении Скрипалей вплыли новые подробности, — такими были главные новости сегодня, 7 февраля.

Человек дня – украинский фристайлист, олимпийский чемпион 2018 года Александр Абраменко, который выиграл серебро на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу, который принимает Юта, Соединенные Штаты Америки, информируют Экономические Новости.

Исторический день

Курс на ЕС и НАТО

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В четверг, 7 февраля, Верховная Рада закрепила в Конституции курс нашей страны на Евросоюз и НАТО. Глава государства Петр Порошенко перед голосованием назвал 7 февраля историческим днем.

Новая область

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Сегодня нардепы проголосовали за то, чтобы внести в повестку дня десятой сессии ВРУ и направить в Конституционный суд законопроект о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области (№9310-1) в Сичеславскую.

Запрет российских наблюдателей

Еще один законопроект, принятый в ВРУ сегодня, предусматривает запрет участия наблюдателей из Российской Федерации в украинских выборах.

Валютная либерализация

Сегодня, 7 февраля, в Украине вступил в силу закон «О валюте и валютных операциях». Важные нововведения можно условно разделить на две группы: для бизнеса и для населения. Эксперты рассказали о том, как эти перемены скажутся на простых украинцах и на экономике страны в целом.

Рекорд украинских банков

В Национальном банке Украины рассказали о том, что в 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли. В последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.

Предупреждение работодателям

Вице-премьер-министр Павел Розенко предупредил о том, что работодатели, которые не желают повышать зарплаты работникам, могут потерять свой бизнес. Он напомнил о том, что на специалистов ведут охоту друге страны, которые более охотно повышают зарплату, потому украинские работодатели должны ценить и беречь свои кадры.

Третий в деле

В Британии сообщили о третьем россиянине, причастном к отравлению бывшего экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. «Сергей Федотов», который помогал «Петрову-Боширову» может и сейчас находиться на территории Великобритании, так как нет информации о том, что он возвращался в Россию.

Погода в Украине

Завтра, 8 февраля, страну накроет антициклон Chloe, который в конце рабочей недели принесет сухую погоду с переменной облачностью. Температура воздуха в ночное время опустится до шести градусов мороза, местами – до десяти градусов, днем трех градусов тепла. В столице последний рабочий день будет солнечным и по весеннему теплый.