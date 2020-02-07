Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета

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Украинцев ждет новшество по газу, российским актурам закрыли въезд в Украину, а Великобритания решила отменить часть санкций против Российской Федерации, — такими были главные новости сегодня, 7 февраля.

Вместо человека дня, сегодня бы хотелось бы вспомнить о… слоне. Сегодня появилась печальная весть о том, что Тим, знаменитость национального парка Амбосели, один из последних слонов с большими бивнями в Африке и в целом на планете, умер, информируют Экономические Новости.

Газовые новшества для украинцев

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В Украине решили объединить сумму в платежках за газ и его доставку. Над этим уже работает Кабинет министров Украины. В КМУ уже начали над этим работать. Сообщается, что в ближайшее время там попытаются сделаем всё, чтобы оптимизировать и подавать людям информацию в доступном, понятном и правильном виде. Этот вопрос коммуникации

Судьба санкций

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В Великобритании сообщили о том, что после переходного периода после «развода» с Европейским союзом, там несколько изменят санкционирую политику. В частности, в королевстве хотят убрать ограничения с импорта из РФ фольги, труб и ферросилиция. Несмотря на это, после Brexit Великобритания оставит в силе пошлины в отношении ввоза нитрата аммония, холоднокатаного плоского проката, электротехнической стали и горячего плоского проката.

Потери бюджета

В отчете НБУ говорится о том, что в прошлом году украинский бюджет потерял 23 миллиарда гривен из-за укрепления курса гривны, что составляет 2,3% годовых доходов. Регулятор отмечает, что ревальвация гривны привела к снижению доходов импорта, но помогла сэкономить есть экономия на валютных расходах и выгодах от улучшения восприятия рисков инвесторами.

Запрещенный въезд

Группе актеров из РФ запретили въезд в Украину на десять лет за повторную попытку пересечь границу. В МВД не стали называть имена актеров, но в спектакле «Идеальный свидетель», который и должны были показать в Украины принимают участие такие звёзды российского кино, как Елена Корикова, Игорь Ливанов, Петр Баршак.