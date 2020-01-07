Итоги дня: Жестокие игры США и Ирана, громкое заявление Эстонии и гастролёры РФ в Украине

Главная » Политика » Итоги дня: Жестокие игры США и Ирана, громкое заявление Эстонии и гастролёры РФ в Украине Итоги дня: Жестокие игры США и Ирана, громкое заявление Эстонии и гастролёры РФ в Украине

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Иран признал армию США и Пентагон террористами, в Украину на заработки собрались запрещенные российские актеры, а в НБУ заявили о том, что 2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования в стране, — такими были главные новости сегодня, 7 января. «Экономические Новости» поздравляют читателей с Рождеством.

Военное обострение, информируют Экономические Новости.

2020 год начался с предчувствия большой войны. Сейчас весь мир с тревогой наблюдает за тем, какие шаги предпринимают в США и Иране. Сегодня, 7 января, парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями. Документ был поддержан законодателями единогласно 206 депутатами и принят в ответ на убийство Сулеймани в ходе спецоперации США 3 января. В свою очередь, в администрации Соединенных Штатов Америки уже начали работу над пакетом санкций против Ирака.

Что касается выхода Ирана из «ядерной сделки», то страна пока не собирается идти на этот шаг, хотя и планирует нарастить обогащение урана. «То, что Иран уменьшает свои обязательства по ядерному соглашению, не означает, что мы выходим из него», — пояснили в стране.

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Заявление Эстонии

Эстония заявила о том, что уже готова отказаться от положений договора о границе с РФ 2014 года, о чем заявил спикер парламента страны Хенн Пыллуаас. Согласно этому договору, Российская Федерация официально заполучит исторические земли республики в Ленинградской и Псковской областях. Европейское государство не готово продолжать ратификацию документа, так как, по словам спикера, это выходит за рамки Тартусского мирного договора. Он подчеркнул, что Россия должна вернуть Эстонии эти области.

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Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова рассказала о том, что новый год должен стать периодом полноценного восстановления ипотечного кредитования. На сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, но, по в НБУ полагают, что уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. Рожкова считает, что в стране сейчас наблюдается макрофинансовая стабильность.

Российские актёры в Украине

Согласно появившимся афишам, в Украину с выступлениями собрались актеры Марат Башаров и Сергей Колесников из РФ, которые в открытую поддержали незаконную аннексию крымского полуострова.

Скандал Митрошиной: официальная реакция

Вчера украинцы активно обсуждали ситуацию, которая сложилась вокруг украинских активистов и известной российской блогерши, которая после незаконного посещения крымского полуострова посетила Киев с лекцией. Общество возмутил тот факт, что активисты, которые задавали Митрошиной вопрос о том, кому принадлежит Крым, были задержаны. Фотография, на которой активист стоит на коленях перед полицейским, возмутила украинцев, которые потребовали пояснений.

Сегодня, 7 января, пресс-служба МВД заявила о том, что российской блогерше Александре Митрошиной, которая незаконно посещала Крым, могут запретить въезд в Украину. Кроме того, в пресс-службе Госпогранслужбы заявили о том, что если подтвердится факт незаконного посещения Крыма, то блогерше запретят въезд в Украину на три года.

Убийство девушек

Сегодня, 7 января, в Подольском районе Киева сотрудники полиции провели следственный эксперимент с подозреваемым в убийстве двух девушек, которое произошло 4 января. Тела двух девушек нашли в шкафу. Днём ранее, 6 января, в Одессе были задержаны Сергей Ксьондзик и Елизавета Бершацкая, которых и подозревают в двойном убийстве.